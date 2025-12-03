Рейтинг@Mail.ru
"Тампа" проиграла "Айлендерс", Кучеров прервал результативную серию
Хоккей
 
05:35 03.12.2025
"Тампа" проиграла "Айлендерс", Кучеров прервал результативную серию
Хоккеисты "Тампа-Бэй Лайтнинг" проиграли "Нью-Йорк Айлендерс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
/20251202/makkinnon--2059372446.html
национальная хоккейная лига (нхл), тампа-бэй лайтнинг, нью-йорк айлендерс, никита кучеров, андрей василевский, илья сорокин, максим цыплаков, максим шабанов
Хоккей, Национальная хоккейная лига (НХЛ), Тампа-Бэй Лайтнинг, Нью-Йорк Айлендерс, Никита Кучеров, Андрей Василевский, Илья Сорокин, Максим Цыплаков, Максим Шабанов
"Тампа" проиграла "Айлендерс", Кучеров прервал результативную серию

"Тампа" проиграла "Айлендерс" в матче НХЛ, Кучеров прервал результативную серию

© Фото : x.com/nhlНикита Кучеров
Никита Кучеров - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
© Фото : x.com/nhl
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Хоккеисты "Тампа-Бэй Лайтнинг" проиграли "Нью-Йорк Айлендерс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
03 декабря 2025 • начало в 03:00
Завершен
Айлендерс
2 : 1
Тампа-Бэй
20:55 • Бо Хорват
(Максим Шабанов)
45:30 • Энтони Дюклер
(Калум Ричи, Энтони Деанджелло)
56:26 • Доминик Джеймс
(Эмиль Лиллеберг, Ник Пол)
Встреча, которая состоялась в Нью-Йорке, завершилась победой хозяев площадки со счетом 2:1 (0:0, 1:0, 1:1). В составе "Айлендерс" шайбы забросили Бо Хорват (21-я минута) и Энтони Дюклер (46). У гостей голом отметился Доминик Джеймс (57).
Российский нападающий "Тампы" Никита Кучеров нанес один бросок в створ ворот, заблокировал один бросок и очков не набрал, прервав личную результативную серию из девяти матчей, в которых он набрал суммарно 18 очков (4 гола и 14 передач). Голкипер "Лайтнинг" Андрей Василевский отразил 21 бросок из 23.
Форвард "Айлендерс" Максим Шабанов отметился голевой передачей. Нападающий "островитян" Максим Цыплаков нанес один бросок в створ и применил пять силовых приемов. Голкипер клуба из Нью-Йорка Илья Сорокин отразил 28 бросков из 29 и был признан второй звездой матча.
"Тампа" потерпела первое поражение после семи побед подряд. "Айлендерс" одержали вторую победу в последних пяти матчах чемпионата НХЛ.
Нападающий Колорадо Эвеланш Натан Маккиннон - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
Нападающий "Колорадо" Маккиннон стал первой звездой месяца в НХЛ
Хоккей Национальная хоккейная лига (НХЛ) Тампа-Бэй Лайтнинг Нью-Йорк Айлендерс Никита Кучеров Андрей Василевский Илья Сорокин Максим Цыплаков Максим Шабанов
 
