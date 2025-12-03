"Тампа" проиграла "Айлендерс", Кучеров прервал результативную серию

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Хоккеисты "Тампа-Бэй Лайтнинг" проиграли "Нью-Йорк Айлендерс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, которая состоялась в Нью-Йорке, завершилась победой хозяев площадки со счетом 2:1 (0:0, 1:0, 1:1). В составе "Айлендерс" шайбы забросили Бо Хорват (21-я минута) и Энтони Дюклер (46). У гостей голом отметился Доминик Джеймс (57).

Российский нападающий "Тампы" Никита Кучеров нанес один бросок в створ ворот, заблокировал один бросок и очков не набрал, прервав личную результативную серию из девяти матчей, в которых он набрал суммарно 18 очков (4 гола и 14 передач). Голкипер "Лайтнинг" Андрей Василевский отразил 21 бросок из 23.

Форвард "Айлендерс" Максим Шабанов отметился голевой передачей. Нападающий "островитян" Максим Цыплаков нанес один бросок в створ и применил пять силовых приемов. Голкипер клуба из Нью-Йорка Илья Сорокин отразил 28 бросков из 29 и был признан второй звездой матча.