Камоцци: доверие к Романову может стать основой успеха "Спартака"

"Думаю, что пришло время "Спартаку" довериться Романову - тренеру, который вырос внутри структуры клуба. Надеюсь, что "Спартак" продолжит работать с ним и будет доверять ему даже в трудные моменты. Игроки тоже чувствуют доверие к Романову. Надеюсь, это может стать основой для будущего успеха", - сказал Камоцци.