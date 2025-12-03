Камоцци: доверие к Романову может стать основой успеха "Спартака"

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости, Зарина Халимхонова. Бывший советник экс-президента московского "Спартака" Леонида Федуна итальянский футбольный функционер Франко Камоцци заявил РИА Новости, что клубу стоит довериться исполняющему обязанности главного тренера Вадиму Романову, выросшему внутри структуры, поскольку именно доверие к нему может привести команду к будущему успеху.
Романов был назначен исполняющим обязанности главного тренера "Спартака" 11 ноября после расторжения контракта с сербом Деяном Станковичем.
«
"Думаю, что пришло время "Спартаку" довериться Романову - тренеру, который вырос внутри структуры клуба. Надеюсь, что "Спартак" продолжит работать с ним и будет доверять ему даже в трудные моменты. Игроки тоже чувствуют доверие к Романову. Надеюсь, это может стать основой для будущего успеха", - сказал Камоцци.
"Спартак" в 17 матчах набрал 28 очков и занимает шестое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ).