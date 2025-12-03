Иванович подала на развод со Швайнштайгером

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Экс-первая ракетка мира сербка Ана Иванович подала заявление на развод с чемпионом мира по футболу 2014 года в составе сборной Германии Бастианом Швайнштайгером и намерена получить с него алименты, сообщает Spiegel.
О расставании пары стало известно в апреле 2025 года. У пары, которая сыграла свадьбу в июле 2016 года, трое сыновей - Лука, Лео и Тео. Сообщается, что Иванович подала на развод в окружной суд Мюнхена. Также бывшая теннисистка подала иск на алименты на общих детей.
Иванович 38 лет. Она завершила карьеру в 2016 году. Сербка выиграла 15 турниров в одиночном разряде, включая Открытый чемпионат Франции 2008 года.
Швайнштайгеру 41 год. В составе "Баварии" он стал восьмикратным чемпионом Германии, выиграл семь Кубков, два Суперкубка страны и Лигу чемпионов. Вместе со сборной Германии Швайнштайгер стал чемпионом мира и двукратным бронзовым призером мировых первенств.