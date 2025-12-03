Иванович подала на развод со Швайнштайгером

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Экс-первая ракетка мира сербка Ана Иванович подала заявление на развод с чемпионом мира по футболу 2014 года в составе сборной Германии Бастианом Швайнштайгером и намерена получить с него алименты, сообщает Spiegel.