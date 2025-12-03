Рейтинг@Mail.ru
Иванович подала на развод со Швайнштайгером - РИА Новости Спорт, 03.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
16:41 03.12.2025 (обновлено: 17:00 03.12.2025)
https://ria.ru/20251203/ivanovich-2059560106.html
Иванович подала на развод со Швайнштайгером
Иванович подала на развод со Швайнштайгером - РИА Новости Спорт, 03.12.2025
Иванович подала на развод со Швайнштайгером
Экс-первая ракетка мира сербка Ана Иванович подала заявление на развод с чемпионом мира по футболу 2014 года в составе сборной Германии Бастианом Швайнштайгером РИА Новости Спорт, 03.12.2025
2025-12-03T16:41:00+03:00
2025-12-03T17:00:00+03:00
футбол
спорт
ана иванович
бастиан швайнштайгер
вокруг спорта
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155085/40/1550854002_0:109:622:459_1920x0_80_0_0_696d8c502554e6f92107603b8cdd8bfd.png
/20251127/liga_chempionov-2057832520.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155085/40/1550854002_0:51:622:518_1920x0_80_0_0_462498a4520a3ad97589b4b69262166e.png
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, ана иванович, бастиан швайнштайгер, вокруг спорта
Футбол, Спорт, Ана Иванович, Бастиан Швайнштайгер, Вокруг спорта
Иванович подала на развод со Швайнштайгером

Экс-первая ракетка мира Иванович подала на развод со Швайнштайгером

© Фото : Официальная страница в Instagram Аны ИвановичБастиан Швайнтшайгер и Ана Иванович
Бастиан Швайнтшайгер и Ана Иванович - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
© Фото : Официальная страница в Instagram Аны Иванович
Читать в
Дзен
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Экс-первая ракетка мира сербка Ана Иванович подала заявление на развод с чемпионом мира по футболу 2014 года в составе сборной Германии Бастианом Швайнштайгером и намерена получить с него алименты, сообщает Spiegel.
О расставании пары стало известно в апреле 2025 года. У пары, которая сыграла свадьбу в июле 2016 года, трое сыновей - Лука, Лео и Тео. Сообщается, что Иванович подала на развод в окружной суд Мюнхена. Также бывшая теннисистка подала иск на алименты на общих детей.
Иванович 38 лет. Она завершила карьеру в 2016 году. Сербка выиграла 15 турниров в одиночном разряде, включая Открытый чемпионат Франции 2008 года.
Швайнштайгеру 41 год. В составе "Баварии" он стал восьмикратным чемпионом Германии, выиграл семь Кубков, два Суперкубка страны и Лигу чемпионов. Вместе со сборной Германии Швайнштайгер стал чемпионом мира и двукратным бронзовым призером мировых первенств.
Эпизод матча Арсенала против Баварии в ЛЧ - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
Непобежденную "Баварию" прихлопнули в ЛЧ. Великий Нойер был худшим на поле
27 ноября, 01:15
 
ФутболСпортАна ИвановичБастиан ШвайнштайгерВокруг спорта
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Автомобилист
    Металлург Мг
    5
    6
  • Хоккей
    Завершен
    Ак Барс
    Трактор
    5
    3
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Северсталь
    Динамо Москва
    0
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Шанхайские Драконы
    Салават Юлаев
    3
    2
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    ЦСКА
    Торпедо НН
    4
    5
  • Футбол
    Закончен (П)
    Наполи
    Кальяри
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Атлетик Бильбао
    Реал Мадрид
    0
    3
  • Футбол
    Завершен
    Интер М
    Венеция
    5
    1
  • Футбол
    Завершен
    Интер М
    Венеция
    5
    1
  • Футбол
    2-й тайм
    Ливерпуль
    Сандерленд
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Арсенал
    Брентфорд
    2
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала