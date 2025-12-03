Рейтинг@Mail.ru
Представители Ирана посетят жеребьевку ЧМ в США, несмотря на бойкот
Футбол
 
20:18 03.12.2025 (обновлено: 20:25 03.12.2025)
Представители Ирана посетят жеребьевку ЧМ в США, несмотря на бойкот
Представители Ирана посетят жеребьевку ЧМ в США, несмотря на бойкот
Иран, объявивший бойкот жеребьевке чемпионата мира по футболу на фоне отказа властей США выдать визы нескольким членам делегации, направит нескольких... РИА Новости Спорт, 03.12.2025
Представители Ирана посетят жеребьевку ЧМ в США, несмотря на бойкот

Представители Ирана посетят жеребьевку чемпионата мира в США, несмотря на бойкот

ТЕГЕРАН, 3 дек - РИА Новости. Иран, объявивший бойкот жеребьевке чемпионата мира по футболу на фоне отказа властей США выдать визы нескольким членам делегации, направит нескольких представителей на церемонию.
Ранее американская сторона не предоставила визы нескольким членам делегации Ирана, включая президента футбольной федерации страны Мехди Таджа. Сам Тадж заявил, что считает подобное поведение властей США политически мотивированным. Замглавы МИД Ирана по международным вопросам Казем Гариб-Абади назвал решение американских властей незаконным и заявил, что Тегеран подал протест.
"(Главный тренер команды Ирана) Амир Галенои в качестве технического представителя национальной сборной по футболу вместе с одним или двумя сопровождающими примет участие в жеребьевке чемпионата мира", - приводит слова официального представителя Федерации футбола Ирана Амира-Мехди Алави агентство IRIB.
По информации Tehran Times, помимо Галенои, на церемонии Иран представит глава отдела международных связей национальной федерации Омид Джамали. Жеребьевка мирового первенства пройдет 5 декабря в Вашингтоне.
Чемпионат мира 2026 года впервые состоится с участием 48 национальных команд и станет первым, который пройдет на территории трех стран - США, Канады и Мексики. Турнир будет продолжаться с 11 июня по 19 июля.
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 30.11.2025
МИД Ирана назвал незаконной невыдачу виз участникам жеребьевки ЧМ
30 ноября, 14:52
 
Футбол
 
