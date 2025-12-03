Тренер "Монако" заявил, что Головин как никто понимает ДНК клуба

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Главный тренер "Монако" бельгиец Себастьен Поконьоли заявил, что российский полузащитник Александр Головин является важным футболистом для клуба из-за своей креативности и работоспособности.
В субботу "Монако" дома обыграл "Пари Сен-Жермен" в матче 14-го тура чемпионата Франции. Головин отметился результативной передачей. Российский футболист присоединился к "Монако" в июле 2018 года.
"Головин - важный игрок для клуба, он здесь уже семь лет. Если кто-то действительно понимает ДНК "Монако", так это он. С тех пор как я пришел, у него много игрового времени, что дает ему возможность проявить себя и взять на себя ответственность. Если он сможет стабильно демонстрировать свои качества, это будет означать, что у нас есть игрок топ-уровня. Именно это он и демонстрировал в большинстве последних матчей, хорошо выйдя на замену против "Тоттенхэма" и "Нанта", а также уверенно стартовав против "Будё-Глимт" и "ПСЖ". У него есть все необходимое, ему просто не хватает последовательности и уверенности. Во всяком случае, есть все для того, чтобы он мог раскрыться", - заявил Поконьоли на пресс-конференции, запись которой опубликована на сайте "Монако".
"Он важный игрок для клуба в контексте того, что мы хотим построить, потому что он креативен и умеет много работать, как он это делал против "Будё-Глимт" и "ПСЖ", при этом оставаясь результативным. Ему нужно продолжать в том же духе, и я, безусловно, стараюсь подталкивать его к этому", - добавил специалист.
Головину 29 лет, за "Монако" россиянин сыграл 243 матча и забил 35 мячей. В текущем сезоне в активе полузащитника 11 встреч и два гола. Поконьоли возглавил "Монако" 11 октября, сменив на посту Ади Хюттера.
