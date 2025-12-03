Тренер "Монако" заявил, что Головин как никто понимает ДНК клуба

«

"Головин - важный игрок для клуба, он здесь уже семь лет. Если кто-то действительно понимает ДНК "Монако", так это он. С тех пор как я пришел, у него много игрового времени, что дает ему возможность проявить себя и взять на себя ответственность. Если он сможет стабильно демонстрировать свои качества, это будет означать, что у нас есть игрок топ-уровня. Именно это он и демонстрировал в большинстве последних матчей, хорошо выйдя на замену против "Тоттенхэма" и "Нанта", а также уверенно стартовав против "Будё-Глимт" и "ПСЖ". У него есть все необходимое, ему просто не хватает последовательности и уверенности. Во всяком случае, есть все для того, чтобы он мог раскрыться", - заявил Поконьоли на пресс-конференции, запись которой опубликована на сайте "Монако".