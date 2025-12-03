Рейтинг@Mail.ru
Футбол
 
15:19 03.12.2025 (обновлено: 15:37 03.12.2025)
Футболиста "Ювентуса" прооперируют после разрыва мениска
футбол
спорт
ювентус
серия а (чемпионат италии по футболу)
спорт, ювентус, серия а (чемпионат италии по футболу)
Футбол, Спорт, Ювентус, Серия А (чемпионат Италии по футболу)
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Защитник сборной Италии и туринского футбольного клуба "Ювентус" Федерико Гатти в ближайшие дни перенесет операцию по поводу разрыва медиального мениска, сообщается на сайте команды Серии А.
Во вторник Гатти был заменен во втором тайме матча Кубка Италии "Ювентус" – "Удинезе" (2:0).
"Гатти сегодня утром прошел дополнительное рентгенологическое обследование. Результаты выявили разрыв медиального мениска, требующий операции, которая будет проведена в ближайшие дни", - говорится в заявлении "Ювентуса".
Гатти 27 лет. Он перешел в "Ювентус" из "Фрозиноне" в январе 2022 года за 9 млн евро. В составе туринского клуба Гатти стал обладателем Кубка Италии. На счету защитника шесть матчей за сборную Италии. В июле он продлил контракт с командой до 2030 года.
Хвича Кварацхелия - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
Кварацхелия вошел в число претендентов на приз лучшему футболисту года
Вчера, 13:17
 
ФутболСпортЮвентусСерия А (чемпионат Италии по футболу)
 
