https://ria.ru/20251203/gatti-2059531729.html
Футболиста "Ювентуса" прооперируют после разрыва мениска
Футболиста "Ювентуса" прооперируют после разрыва мениска - РИА Новости Спорт, 03.12.2025
Футболиста "Ювентуса" прооперируют после разрыва мениска
Защитник сборной Италии и туринского футбольного клуба "Ювентус" Федерико Гатти в ближайшие дни перенесет операцию по поводу разрыва медиального мениска,... РИА Новости Спорт, 03.12.2025
2025-12-03T15:19:00+03:00
2025-12-03T15:19:00+03:00
2025-12-03T15:37:00+03:00
футбол
спорт
ювентус
серия а (чемпионат италии по футболу)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/03/2059530853_0:0:680:384_1920x0_80_0_0_0aaa372b7cb8567faa742781d3371234.jpg
/20251203/kvaratshelija-2059494575.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/03/2059530853_0:0:680:510_1920x0_80_0_0_1d5506c8549077b00e807016f915eeab.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, ювентус, серия а (чемпионат италии по футболу)
Футбол, Спорт, Ювентус, Серия А (чемпионат Италии по футболу)
Футболиста "Ювентуса" прооперируют после разрыва мениска
Футболист "Ювентуса" Гатти перенесет операцию на колене