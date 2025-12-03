Рейтинг@Mail.ru
"Наполи" по пенальти обыграл "Кальяри" и вышел в четвертьфинал Кубка Италии - РИА Новости Спорт, 03.12.2025
Футбол
 
22:16 03.12.2025
"Наполи" по пенальти обыграл "Кальяри" и вышел в четвертьфинал Кубка Италии
"Наполи" по пенальти обыграл "Кальяри" и вышел в четвертьфинал Кубка Италии
"Наполи" в серии пенальти одержал победу над "Кальяри" в матче 1/8 финала Кубка Италии по футболу. РИА Новости Спорт, 03.12.2025
"Наполи" по пенальти обыграл "Кальяри" и вышел в четвертьфинал Кубка Италии

"Наполи" в серии пенальти одержал победу над "Кальяри" в матче Кубка Италии

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. "Наполи" в серии пенальти одержал победу над "Кальяри" в матче 1/8 финала Кубка Италии по футболу.
Основное время встречи в Неаполе завершилось со счетом 1:1. В составе "Наполи" мяч забил Лоренцо Лукка (28-я минута). У "Кальяри" отличился Себастьяно Эспозито (67). В серии пенальти сильнее оказались футболисты хозяев - 9:8.
В четвертьфинале "Наполи" сыграет с победителем встречи между "Фиорентиной" и "Комо".
В другом матче "Аталанта" разгромила игравший в меньшинстве "Дженоа" со счетом 4:0. В 1/4 финала команда сыграет с "Ювентусом".
Кубок Италии
03 декабря 2025 • начало в 20:00
Закончен (П)
Наполи
2 : 19:8
Кальяри
28‎’‎ • Лоренцо Лукка
(Антонио Вергара)
91‎’‎ • Маттео Политано (П)
91‎’‎ • Скотт Мактоминей (П)
91‎’‎ • Ноа Ланг (П)
91‎’‎ • Расмус Хойлунд (П)
91‎’‎ • Элиф Элмас (П)
91‎’‎ • Ваня Милинкович-Савич (П)
91‎’‎ • Леонардо Спинаццола (П)
91‎’‎ • Жуан Жезус (П)
91‎’‎ • Алессандро Буонджорно (П)
67‎’‎ • Себастьяно Эспозито
91‎’‎ • Адам Оберт (П)
91‎’‎ • Дженнаро Боррелли (П)
91‎’‎ • Маттео Прати (П)
91‎’‎ • Себастьяно Эспозито (П)
91‎’‎ • Себастьяно Луперто (П)
91‎’‎ • Мишель Ндари Адопо (П)
91‎’‎ • Riyad Idrissi (П)
91‎’‎ • Алессандро Ди Пардо (П)
