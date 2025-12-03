"Наполи" по пенальти обыграл "Кальяри" и вышел в четвертьфинал Кубка Италии

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. "Наполи" в серии пенальти одержал победу над "Кальяри" в матче 1/8 финала Кубка Италии по футболу.
Основное время встречи в Неаполе завершилось со счетом 1:1. В составе "Наполи" мяч забил Лоренцо Лукка (28-я минута). У "Кальяри" отличился Себастьяно Эспозито (67). В серии пенальти сильнее оказались футболисты хозяев - 9:8.
В четвертьфинале "Наполи" сыграет с победителем встречи между "Фиорентиной" и "Комо".
Кубок Италии
03 декабря 2025 • начало в 20:00
Закончен (П)
28’ • Лоренцо Лукка
(Антонио Вергара)
91’ • Маттео Политано (П)
91’ • Скотт Мактоминей (П)
91’ • Ноа Ланг (П)
91’ • Расмус Хойлунд (П)
91’ • Элиф Элмас (П)
91’ • Ваня Милинкович-Савич (П)
91’ • Леонардо Спинаццола (П)
91’ • Жуан Жезус (П)
91’ • Алессандро Буонджорно (П)
67’ • Себастьяно Эспозито
91’ • Адам Оберт (П)
91’ • Дженнаро Боррелли (П)
91’ • Маттео Прати (П)
91’ • Себастьяно Эспозито (П)
91’ • Себастьяно Луперто (П)
91’ • Мишель Ндари Адопо (П)
91’ • Riyad Idrissi (П)
91’ • Алессандро Ди Пардо (П)