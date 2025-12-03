Рейтинг@Mail.ru
"Кадиллак" впервые представит раскраску болида во время Супербоула - РИА Новости Спорт, 03.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Пилот Ред Булл Макс Ферстаппен - РИА Новости, 1920, 07.09.2021
Формула-1
 
18:57 03.12.2025
https://ria.ru/20251203/formula-2059595395.html
"Кадиллак" впервые представит раскраску болида во время Супербоула
"Кадиллак" впервые представит раскраску болида во время Супербоула - РИА Новости Спорт, 03.12.2025
"Кадиллак" впервые представит раскраску болида во время Супербоула
Дебютирующая в 2026 году американская команда "Формулы-1" "Кадиллак" представит раскраску своего болида в рекламном ролике во время Супербоула в феврале,... РИА Новости Спорт, 03.12.2025
2025-12-03T18:57:00+03:00
2025-12-03T18:57:00+03:00
формула-1
спорт
калифорния
санта-клара
серхио перес
валттери боттас
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/03/2059599868_0:0:1901:1069_1920x0_80_0_0_9213791bae8787728a6249f0dd3dcd18.jpg
/20251126/piastri-2057761468.html
калифорния
санта-клара
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/03/2059599868_237:0:1662:1069_1920x0_80_0_0_ecfc9d3bb6a26ad2de8dcfbbf4bf6044.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, калифорния, санта-клара, серхио перес, валттери боттас
Формула-1, Спорт, Калифорния, Санта-Клара, Серхио Перес, Валттери Боттас
"Кадиллак" впервые представит раскраску болида во время Супербоула

Новая команда "Формулы-1" "Кадиллак" представит раскраску во время Супербоула

© Фото : Cadillac Formula 1 TeamБолид команды "Формулы-1" Cadillac
Болид команды Формулы-1 Cadillac - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
© Фото : Cadillac Formula 1 Team
Болид команды "Формулы-1" Cadillac . Архивное фото
Читать в
Дзен
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Дебютирующая в 2026 году американская команда "Формулы-1" "Кадиллак" представит раскраску своего болида в рекламном ролике во время Супербоула в феврале, сообщает Bloomberg.
Супербоул пройдет 8 февраля 2026 года в Санта-Кларе (штат Калифорния). В "Кадиллаке" рассчитывают за счет рекламы в перерыве главного матча американского футбола заложить основу фан-базы. Средняя стоимость 30-секундной рекламы во время перерыва в Супербоуле в следующем году составляет 8 миллионов долларов.
Команда "Кадиллак" с 2026 года станет одиннадцатым участником чемпионата. Ранее стало известно, что пилотами станут мексиканец Серхио Перес и финн Валттери Боттас.
Оскар Пиастри - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
Гонщик "Макларена" призвал изменить правила "Формулы-1"
26 ноября, 16:25
 
Формула-1СпортКалифорнияСанта-КлараСерхио ПересВалттери Боттас
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Автомобилист
    Металлург Мг
    5
    6
  • Хоккей
    Завершен
    Ак Барс
    Трактор
    5
    3
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Северсталь
    Динамо Москва
    0
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Шанхайские Драконы
    Салават Юлаев
    3
    2
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    ЦСКА
    Торпедо НН
    4
    5
  • Футбол
    Закончен (П)
    Наполи
    Кальяри
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Атлетик Бильбао
    Реал Мадрид
    0
    3
  • Футбол
    Завершен
    Интер М
    Венеция
    5
    1
  • Футбол
    Завершен
    Интер М
    Венеция
    5
    1
  • Футбол
    2-й тайм
    Ливерпуль
    Сандерленд
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Арсенал
    Брентфорд
    2
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала