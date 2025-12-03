https://ria.ru/20251203/formula-2059595395.html
"Кадиллак" впервые представит раскраску болида во время Супербоула
Дебютирующая в 2026 году американская команда "Формулы-1" "Кадиллак" представит раскраску своего болида в рекламном ролике во время Супербоула в феврале,... РИА Новости Спорт, 03.12.2025
"Кадиллак" впервые представит раскраску болида во время Супербоула
Новая команда "Формулы-1" "Кадиллак" представит раскраску во время Супербоула