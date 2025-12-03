https://ria.ru/20251203/boksery-2059494027.html
Российские боксеры получат дополнительные призовые деньги за золото ЧМ
Российские боксеры получат дополнительные призовые деньги за золото ЧМ
Российские боксеры получат дополнительные призовые в размере 4 млн рублей за золотые медали чемпионата мира, заявил генеральный секретарь Федерации бокса России РИА Новости Спорт, 03.12.2025
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Российские боксеры получат дополнительные призовые в размере 4 млн рублей за золотые медали чемпионата мира, заявил генеральный секретарь Федерации бокса России Александр Беспутин.
В Дубае
2 декабря прошла церемония открытия чемпионата мира по боксу среди мужчин, который продлится до 13 декабря. Призовой фонд турнира под эгидой Международной боксерской ассоциации (IBA) составит 8 миллионов долларов. Победитель каждой категории получит по 300 тысяч, что является рекордом в истории боксерских турниров.
«
"Помимо призовых от IBA
, будут денежные вознаграждения от Федерации бокса России
: за первое место – четыре миллиона рублей, за второе – три, за третье – два. Я уже объявил это нашей сборной. Цель сборной на чемпионате мира – первое командное место. У нас очень достойный состав команды. Каждого знаю лично, все они мне как братья. Верю, что каждый член сборной может выиграть золото чемпионата мира. Основные конкуренты в борьбе за победу в командном зачете – сборные Узбекистана
и Казахстана
. Куба
сейчас не так сильна – сборная этой страны немного сдала позиции на мировой арене", - цитирует Беспутина
сайт федерации.
"Поздравляю всех наших спортсменов, тренеров, национальные федерации и всех болельщиков с настоящим праздником бокса, который открылся в Дубае. Это исторический день для мирового бокса и для каждого из нас. Желаю всем успехов на ринге — пусть победят сильнейшие", - сказал президент IBA Умар Кремлев на торжественной церемонии открытия.
Согласно решению IBA, российские спортсмены могут выступать на международных турнирах под эгидой ассоциации с флагом и гимном страны.