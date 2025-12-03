Рейтинг@Mail.ru
"Байер" пробился в четвертьфинал Кубка Германии - РИА Новости Спорт, 03.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
01:17 03.12.2025 (обновлено: 02:18 03.12.2025)
https://ria.ru/20251203/bayer-2059387797.html
"Байер" пробился в четвертьфинал Кубка Германии
"Байер" пробился в четвертьфинал Кубка Германии - РИА Новости Спорт, 03.12.2025
"Байер" пробился в четвертьфинал Кубка Германии
Леверкузенский "Байер" на выезде обыграл дортмундскую "Боруссию" в матче 1/8 финала Кубка Германии по футболу. РИА Новости Спорт, 03.12.2025
2025-12-03T01:17:00+03:00
2025-12-03T02:18:00+03:00
футбол
спорт
байер 04
боруссия (дортмунд)
кубок германии по футболу
кубок германии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/03/2059392919_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f0f8c9d6923e0488c54e5beb5fd1dd4d.jpg
/20251202/futbol-2059349942.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/03/2059392919_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_9df75dce438aa5df2f7ad1a586f8dac7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, байер 04, боруссия (дортмунд), кубок германии по футболу, кубок германии
Футбол, Спорт, Байер 04, Боруссия (Дортмунд), Кубок Германии по футболу, Кубок Германии
"Байер" пробился в четвертьфинал Кубка Германии

"Байер" обыграл дортмундскую "Боруссию" и вышел в четвертьфинал Кубка Германии

© Getty Images / Pau BarrenaФутболисты "Байера"
Футболисты Байера - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
© Getty Images / Pau Barrena
Читать в
Дзен
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Леверкузенский "Байер" на выезде обыграл дортмундскую "Боруссию" в матче 1/8 финала Кубка Германии по футболу.
Встреча, прошедшая в Дортмунде, завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей, в составе которых гол забил Ибрахим Маза (34-я минута).
Кубок Германии
02 декабря 2025 • начало в 23:00
Завершен
Боруссия Д
0 : 1
Байер
34‎’‎ • Ибрагим Маза
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Байер" вышел в четвертьфинал Кубка Германии, "Боруссия" из Дортмунда завершила выступление на турнире. Матчи следующей стадии соревнований пройдут в феврале.

Результаты остальных четвертьфинальных матчей:

  • "Боруссия" (Менхенгладбах) - "Санкт-Паули" - 1:2;
  • "Герта" - "Кайзерслаутерн" - 6:1;
  • "Лейпциг" - "Магдебург" - 3:1.
Болельщики Ниццы - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
Французская футбольная лига осудила избиение игроков фанатами "Ниццы"
2 декабря, 20:10
 
ФутболСпортБайер 04Боруссия (Дортмунд)Кубок Германии по футболуКубок Германии
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Автомобилист
    Металлург Мг
    5
    6
  • Хоккей
    Завершен
    Ак Барс
    Трактор
    5
    3
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Северсталь
    Динамо Москва
    0
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Шанхайские Драконы
    Салават Юлаев
    3
    2
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    ЦСКА
    Торпедо НН
    4
    5
  • Футбол
    Закончен (П)
    Наполи
    Кальяри
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Атлетик Бильбао
    Реал Мадрид
    0
    3
  • Футбол
    2-й тайм
    Интер М
    Венеция
    5
    1
  • Футбол
    2-й тайм
    Интер М
    Венеция
    5
    1
  • Футбол
    2-й тайм
    Ливерпуль
    Сандерленд
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Арсенал
    Брентфорд
    2
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала