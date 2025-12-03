https://ria.ru/20251203/bayer-2059387797.html
"Байер" пробился в четвертьфинал Кубка Германии
Леверкузенский "Байер" на выезде обыграл дортмундскую "Боруссию" в матче 1/8 финала Кубка Германии по футболу. РИА Новости Спорт, 03.12.2025
