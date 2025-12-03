https://ria.ru/20251203/baksetbol-2059606366.html
НБА оштрафовала "Филадельфию" за нарушение отчетности с травмой Эмбиида
НБА оштрафовала "Филадельфию" за нарушение отчетности с травмой Эмбиида - РИА Новости Спорт, 03.12.2025
НБА оштрафовала "Филадельфию" за нарушение отчетности с травмой Эмбиида
Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) оштрафовала клуб "Филадельфия Севенти Сиксерс" за нарушение правил отчетности о травмах при определении статуса... РИА Новости Спорт, 03.12.2025
баскетбол
спорт
джоэл эмбиид
филадельфия севенти сиксерс
атланта хокс
нба
НБА оштрафовала "Филадельфию" за нарушение отчетности с травмой Эмбиида
НБА оштрафовала "Филадельфию" на 100 тысяч долларов из-за проволочки с Эмбиидом