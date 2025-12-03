Рейтинг@Mail.ru
НБА оштрафовала "Филадельфию" за нарушение отчетности с травмой Эмбиида
Баскетбол
 
19:39 03.12.2025
НБА оштрафовала "Филадельфию" за нарушение отчетности с травмой Эмбиида
Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) оштрафовала клуб "Филадельфия Севенти Сиксерс" за нарушение правил отчетности о травмах при определении статуса... РИА Новости Спорт, 03.12.2025
2025-12-03T19:39:00+03:00
2025-12-03T19:39:00+03:00
спорт, джоэл эмбиид, филадельфия севенти сиксерс, атланта хокс, нба
НБА оштрафовала "Филадельфию" за нарушение отчетности с травмой Эмбиида

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) оштрафовала клуб "Филадельфия Севенти Сиксерс" за нарушение правил отчетности о травмах при определении статуса центрового Джоэла Эмбиида, сообщается на странице пресс-службы лиги в соцсети Х.
"Филадельфия" дома уступила "Атланте Хокс" в матче регулярного чемпионата НБА в ночь на 1 декабря по московскому времени.
"Севенти Сиксерс" не предоставили достоверной информации относительно статуса Эмбиида, который принял участие в матче, несмотря на свое присутствие в отчетности о травмах с пометкой "отсутствует".
Эмбиид из-за проблем с коленями в текущем регулярном чемпионате в общей сложности принял участие в семи встречах из 20 возможных. Перед матчем с "Атлантой" Эмбиид пропустил девять игр.
01 декабря 2025 • начало в 02:00
Закончен в OT
Филадельфия
134 : 142
Атланта
