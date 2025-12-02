Рейтинг@Mail.ru
Шнайдер рассказала, сколько негатива получает из сообщений в соцсетях
Теннис
 
09:09 02.12.2025
Шнайдер рассказала, сколько негатива получает из сообщений в соцсетях
С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 дек - РИА Новости, Андрей Симоненко. Серебряная медалистка Олимпийских игр 2024 года российская теннисистка Диана Шнайдер рассказала РИА Новости, что подавляющее большинство комментариев, которые она получает в соцсетях, несут в себе негатив.
В 2025 году на турнирах Женской теннисной ассоциации (WTA) произошло несколько инцидентов с угрозами в адрес ведущих теннисисток мира, в частности экс-первой ракетки мира Иги Швентек из Польши и чемпионки US Open 2021 года британки Эммы Радукану.
"Конечно, всякое случается, - рассказала Шнайдер, отвечая на вопрос, получает ли она угрозы в соцсетях. - И даже неважно, проигрываешь ты или выигрываешь. Достаточно много комментариев и от тех, кто делает ставки, и просто от завистливых людей. Может быть, один из десяти комментариев хороший, а остальные девять - плохие. Но с возрастом ты начинаешь абстрагироваться и смотреть на происходящее с улыбкой, понимая, чего ты достиг и можешь достигнуть в будущем, и не воспринимая эти слова вообще никак".
