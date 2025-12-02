Шнайдер рассказала, сколько негатива получает из сообщений в соцсетях

В 2025 году на турнирах Женской теннисной ассоциации (WTA) произошло несколько инцидентов с угрозами в адрес ведущих теннисисток мира, в частности экс-первой ракетки мира Иги Швентек из Польши и чемпионки US Open 2021 года британки Эммы Радукану.

"Конечно, всякое случается, - рассказала Шнайдер, отвечая на вопрос, получает ли она угрозы в соцсетях. - И даже неважно, проигрываешь ты или выигрываешь. Достаточно много комментариев и от тех, кто делает ставки, и просто от завистливых людей. Может быть, один из десяти комментариев хороший, а остальные девять - плохие. Но с возрастом ты начинаешь абстрагироваться и смотреть на происходящее с улыбкой, понимая, чего ты достиг и можешь достигнуть в будущем, и не воспринимая эти слова вообще никак".