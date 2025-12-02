https://ria.ru/20251202/salakh-2059196972.html
Стало известно, когда Салах уедет из "Ливерпуля" на Кубок африканских наций
Капитан "Ливерпуля" Мохамед Салах присоединится к сборной Египта по футболу для участия в Кубке африканских наций 15 декабря, заявил главный тренер мерсисайдцев
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Капитан "Ливерпуля" Мохамед Салах присоединится к сборной Египта по футболу для участия в Кубке африканских наций 15 декабря, заявил главный тренер мерсисайдцев Арне Слот.
Кубок африканских наций пройдет в Марокко с 21 декабря по 18 января. Сборная Египта на групповой стадии сыграет с командами ЮАР, Анголы и Зимбабве.
"Думаю, ФИФА установила 15-е число как последнюю дату, когда, полагаю, клуб должен отпустить игрока", - цитирует Салаха официальный сайт "Ливерпуля".
Салаху 33 года. В текущем сезоне он забил пять мячей в 18 матчах за "Ливерпуль" во всех турнирах.
Салах выступает в составе "Ливерпуля" с лета 2017 года. В составе "красных" он дважды стал чемпионом Англии, по одному разу выиграл Кубок и Суперкубок страны, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА, два раза выиграл Кубок английской лиги и один раз - клубный чемпионат мира.