Стало известно, когда Салах уедет из "Ливерпуля" на Кубок африканских наций

МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Капитан "Ливерпуля" Мохамед Салах присоединится к сборной Египта по футболу для участия в Кубке африканских наций 15 декабря, заявил главный тренер мерсисайдцев Арне Слот.

Кубок африканских наций пройдет в Марокко с 21 декабря по 18 января. Сборная Египта на групповой стадии сыграет с командами ЮАР, Анголы и Зимбабве.

« "Думаю, ФИФА установила 15-е число как последнюю дату, когда, полагаю, клуб должен отпустить игрока", - цитирует Салаха официальный сайт "Ливерпуля".

Салаху 33 года. В текущем сезоне он забил пять мячей в 18 матчах за "Ливерпуль" во всех турнирах.