Фетисов оценил шансы Овечкина побить еще один рекорд Гретцки

"И опять фокус будет на том, забьет ли Саша столько, сколько нужно для того, чтобы догнать Уэйна Гретцки, или нет. И это будет самый незыблемый результат, который в совокупности с прошлым сезоном определяет твою игру в "регулярке" и в самом главном соревновании, в Кубке Стэнли. Будем надеяться, что у команды хватит настроя и сил выиграть этот трофей. И я думаю, что в этом марафоне Саша и забросит необходимые 30 шайб. Будем надеяться на это. А 14 шайб до суммарной цифры "1000 шайб" он точно забьет", - добавил собеседник агентства.