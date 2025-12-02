Фетисов оценил шансы Овечкина побить еще один рекорд Гретцки

МОСКВА, 2 дек - РИА Новости, Олег Богатов. Капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин вместе с командой постепенно улучшает игру, и теперь возникает интрига, сможет ли он побить рекорд канадца Уэйна Гретцки по количеству заброшенных шайб в лиге с учетом Кубка Стэнли, заявил РИА Новости двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов.
Овечкин в воскресенье забросил шайбу и сделал голевую передачу в победном гостевом матче "Вашингтона" в регулярном чемпионате НХЛ с "Нью-Йорк Айлендерс" (4:1). Россиянин продлил личную результативную серию до четырех встреч. В 26 матчах текущего чемпионата он набрал 25 очков (12 голов и 13 передач). Благодаря голу в игре с "Айлендерс" нападающий довел до десяти общее число шайб, заброшенных в ноябре в рамках сезона-2025/26.
"Вашингтону" сначала надо попасть в плей-офф. Судя по всему, команда постепенно набирает обороты и Саша вместе с ней. Слишком много эмоций все потратили в прошлом году (для побития рекорда Гретцки) - и Саша, и его друзья по клубу. Как я понимаю, в этом году поставлена задача выиграть Кубок Стэнли. И опять заворачивается интрига с тем, будет ли Овечкин постоянно забивать", - сказал Фетисов, отвечая на вопрос о том, устоит ли рекорд Гретцки.
На счету Овечкина теперь 909 заброшенных шайб в регулярных чемпионатах НХЛ и 986 голов в лиге с учетом матчей Кубка Стэнли. Рекорд по данному показателю принадлежит Гретцки (1016 голов).
"И опять фокус будет на том, забьет ли Саша столько, сколько нужно для того, чтобы догнать Уэйна Гретцки, или нет. И это будет самый незыблемый результат, который в совокупности с прошлым сезоном определяет твою игру в "регулярке" и в самом главном соревновании, в Кубке Стэнли. Будем надеяться, что у команды хватит настроя и сил выиграть этот трофей. И я думаю, что в этом марафоне Саша и забросит необходимые 30 шайб. Будем надеяться на это. А 14 шайб до суммарной цифры "1000 шайб" он точно забьет", - добавил собеседник агентства.
Овечкину 40 лет. В прошлом сезоне форвард побил рекорд Гретцки по количеству шайб в регулярных чемпионатах лиги (894).