"Локомотив-Кубань" подписал контракт с американским баскетболистом
Баскетбол
 
21:18 02.12.2025
"Локомотив-Кубань" подписал контракт с американским баскетболистом
"Локомотив-Кубань" подписал контракт с американским баскетболистом
Краснодарский клуб Единой лиги ВТБ "Локомотив-Кубань" в своем Telegram-канале объявил о подписании контракта с американским форвардом Майком Муром.
2025
"Локомотив-Кубань" подписал контракт с американским баскетболистом

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкБаскетбольный мяч
Баскетбольный мяч - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Краснодарский клуб Единой лиги ВТБ "Локомотив-Кубань" в своем Telegram-канале объявил о подписании контракта с американским форвардом Майком Муром.
Срок соглашения с 31-летним американцем не уточняется.
Мур начал сезон-2025/26 в составе турецкой "Каршияки". В среднем в текущем сезоне форвард набирал 13,1 очка, а также делал 2,8 подбора и 1,1 передачи за игру.
На протяжении карьеры он также выступал в клубах чемпионатов Венгрии, Швеции, Польши, Португалии, Дании, Бельгии, Испании, Италии и Греции.
Лука Дончич - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
