"Локомотив-Кубань" подписал контракт с американским баскетболистом
"Локомотив-Кубань" подписал контракт с американским баскетболистом
Краснодарский клуб Единой лиги ВТБ "Локомотив-Кубань" в своем Telegram-канале объявил о подписании контракта с американским форвардом Майком Муром. РИА Новости Спорт, 02.12.2025
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Краснодарский клуб Единой лиги ВТБ "Локомотив-Кубань" в своем Telegram-канале объявил о подписании контракта с американским форвардом Майком Муром.
Срок соглашения с 31-летним американцем не уточняется.
Мур начал сезон-2025/26 в составе турецкой "Каршияки". В среднем в текущем сезоне форвард набирал 13,1 очка, а также делал 2,8 подбора и 1,1 передачи за игру.
На протяжении карьеры он также выступал в клубах чемпионатов Венгрии, Швеции, Польши, Португалии, Дании, Бельгии, Испании, Италии и Греции.