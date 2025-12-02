Рейтинг@Mail.ru
Несколько российских футболистов попали в базу "Миротворца" - РИА Новости Спорт, 02.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
08:27 02.12.2025
https://ria.ru/20251202/mirotvorets-2059100497.html
Несколько российских футболистов попали в базу "Миротворца"
Несколько российских футболистов попали в базу "Миротворца" - РИА Новости Спорт, 02.12.2025
Несколько российских футболистов попали в базу "Миротворца"
Скандально известный украинский сайт "Миротворец" внес в свою базу российских футболистов, в том числе Дмитрия Аленичева, Андрея Тихонова, Дмитрия Хлестова и... РИА Новости Спорт, 02.12.2025
2025-12-02T08:27:00+03:00
2025-12-02T08:27:00+03:00
футбол
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
дмитрий аленичев
андрей тихонов
дмитрий хлестов
обсе
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/89613/47/896134741_0:0:2846:1602_1920x0_80_0_0_4c91479a9e9d34fc9f6e3f63a3789dea.jpg
/20251127/ukraina-2057893389.html
/20251127/ukraina-2057892923.html
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/89613/47/896134741_105:0:2836:2048_1920x0_80_0_0_679552c4415fa3602de4403192e595a0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, дмитрий аленичев, андрей тихонов, дмитрий хлестов, обсе, в мире
Футбол, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Россия, Дмитрий Аленичев, Андрей Тихонов, Дмитрий Хлестов, ОБСЕ, В мире
Несколько российских футболистов попали в базу "Миротворца"

Футболисты Аленичев, Тихонов и Ширко попали в базу "Миротворца"

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкИгрок сборной России Дмитрий Аленичев
Игрок сборной России Дмитрий Аленичев - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Игрок сборной России Дмитрий Аленичев. Архивное фото
Читать в
Дзен
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Скандально известный украинский сайт "Миротворец" внес в свою базу российских футболистов, в том числе Дмитрия Аленичева, Андрея Тихонова, Дмитрия Хлестова и Александра Ширко, выяснило РИА Новости, изучив данные сайта.
Также на сайт были внесены данные директора департамента проведения соревнований Футбольной национальной лиги (ФНЛ) Василия Иванова.
Российский автогонщик Виталий Петров - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
"Миротворец" внес в базу первого российского пилота "Формулы-1"
27 ноября, 06:07
На ресурсе указано, что российские спортсмены попали в скандальную базу за якобы "покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины", а также за участие в "Матче Героев" между легендами отечественного футбола и российскими военнослужащими.
Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых он обнародует данные журналистов, ополченцев из ДНР и ЛНР и других граждан, называя их "изменниками родины". Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы. Бывшая тогда представителем ОБСЕ по свободе СМИ Дуня Миятович назвала публикацию "тревожным шагом", который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов.
Действия владельцев сайта "Миротворец" критиковала и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, оценивая публикации как "прямой призыв к расправе над журналистами". В базу данных сайта "Миротворец" также внесены сведения о ряде российских деятелей культуры и других граждан разных стран.
Полузащитник сборной России Денис Глушаков (на первом плане) - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
Украинский сайт "Миротворец" внес в базу нескольких российских спортсменов
27 ноября, 06:06
 
ФутболДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаРоссияДмитрий АленичевАндрей ТихоновДмитрий ХлестовОБСЕВ мире
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    ЦСКА
    Салават Юлаев
    2
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Динамо Москва
    Торпедо НН
    4
    0
  • Футбол
    Завершен
    Сочи
    Динамо Махачкала
    0
    0
  • Хоккей
    Завершен
    Северсталь
    Трактор
    3
    2
  • Футбол
    Завершен
    Родина
    КАМАЗ
    0
    0
  • Хоккей
    Завершен
    Сибирь
    Барыс
    4
    1
  • Футбол
    02.12 22:30
    Фулхэм
    Манчестер Сити
  • Футбол
    02.12 23:00
    Барселона
    Атлетико Мадрид
  • Футбол
    02.12 23:15
    Ньюкасл
    Тоттенхэм
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала