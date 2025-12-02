Несколько российских футболистов попали в базу "Миротворца"

МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Скандально известный украинский сайт "Миротворец" внес в свою базу российских футболистов, в том числе Дмитрия Аленичева, Андрея Тихонова, Дмитрия Хлестова и Александра Ширко, выяснило РИА Новости, изучив данные сайта.

На ресурсе указано, что российские спортсмены попали в скандальную базу за якобы "покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины", а также за участие в "Матче Героев" между легендами отечественного футбола и российскими военнослужащими.