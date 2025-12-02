Рейтинг@Mail.ru
Матч "Спартака" против "Динамо" посвятят памяти Симоняна
Футбол
 
13:00 02.12.2025
Матч "Спартака" против "Динамо" посвятят памяти Симоняна
Матч "Спартака" против "Динамо" посвятят памяти Симоняна
Матч "Спартака" против "Динамо" посвятят памяти Симоняна

Никита Симонян
Фото : ФК "Спартак"
Никита Симонян. Архивное фото
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Московский "Спартак" и Российский футбольный союз (РФС) посвятят матч 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против столичного "Динамо" памяти олимпийского чемпиона 1956 года Никиты Симоняна.
Встреча состоится 6 декабря на арене "красно-белых" и начнется в 16:30 мск.
"РФС и "Спартак" посвятят матч памяти Никиты Симоняна. Перед игрой 18-го тура РПЛ "Спартак" - "Динамо" в чаше стадиона покажут уникальные архивные кадры с участием Никиты Павловича, прозвучат его любимые песни. Команды выйдут на поле в специальных футболках и с траурными повязками на рукавах. Перед стартовым свистком состоится минута молчания", - сообщается в Telegram-канале РФС.
Симонян умер 23 ноября в возрасте 99 лет. Он являлся победителем Игр 1956 года в Мельбурне, четырехкратным чемпионом и двукратным обладателем Кубка СССР, лучшим бомбардиром в истории московского "Спартака" (160 голов). Он выступал за "красно-белых" с 1949 по 1959 год. В качестве тренера Симонян трижды становился чемпионом СССР и четыре раза выигрывал Кубок страны, возглавлял сборную СССР. На протяжении более чем 30 лет занимал руководящие должности в отечественном футболе - сначала работал в Федерации футбола СССР, затем в Российском футбольном союзе.
Никита Симонян
Семье Симоняна передали медаль Героя Труда России
1 декабря, 16:35
1 декабря, 16:35
 
Футбол, Спорт, СССР, Мельбурн, Никита Симонян, Спартак Москва, Динамо Москва, Российский футбольный союз (РФС), РПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)
 
