Белоруссия добилась отмены решения FIS о недопуске лыжников

МИНСК, 2 дек – РИА Новости. Белорусский лыжный союз выиграл дело в Спортивном арбитражном суде (CAS) против Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS), запретившей белорусским спортсменам участвовать в отборе на зимние Олимпийские игры в 2026 году, сообщил во вторник Национальный олимпийский комитет Белоруссии.
«
"Белорусский лыжный союз выиграл дело в Спортивном арбитражном суде против Международной федерации лыжного спорта и сноуборда. 11 ноября 2025 года Белорусским лыжным союзом была подана апелляция на решение Международной федерации лыжного спорта и сноуборда от 21 октября 2025 года относительно недопуска белорусских спортсменов к участию в соревнованиях FIS и отбору к Олимпийским играм 2026 года в Милане и Кортина-д'Ампеццо", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Национального олимпийского комитета.
Отмечается, что 26 ноября состоялись слушания по апелляционной жалобе Белорусского лыжного союза и спортсменов, а 2 декабря CAS вынес решение.
В сообщении говорится, что решением CAS постановление Совета Международной федерации лыжного спорта и сноуборда от 21 октября 2025 года отменяется, поскольку оно запрещает выступать на соревнованиях и квалификационных соревнованиях, признанных Международной федерацией лыжного спорта и сноуборда, белорусским спортсменам, которые удовлетворяют критериям, установленным МОК для участия в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов (AIN) на зимних Олимпийских играх 2026 года в Милане-Кортине.
«
"Таким образом, белорусские спортсмены-лыжники, которые соответствуют критериям МОК в качестве AIN-спортсменов, должны быть допущены FIS для участия в квалификационных мероприятиях и отбору на Олимпийские игры 2026 года", - подчеркивается в сообщении.
В октябре FIS оставила в силе запрет на участие российских и белорусских спортсменов в международных соревнованиях, в том числе в квалификационных турнирах к Олимпийским и Паралимпийским играм в Италии, даже в качестве нейтральных атлетов.