Клуб НХЛ вызвала обладателя Кубка Гагарина из фарм-клуба
Хоккей
Хоккей
 
23:11 02.12.2025 (обновлено: 23:52 02.12.2025)
Клуб НХЛ вызвала обладателя Кубка Гагарина из фарм-клуба
Клуб НХЛ вызвала обладателя Кубка Гагарина из фарм-клуба
Клуб НХЛ вызвала обладателя Кубка Гагарина из фарм-клуба
Команда Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Юта Маммот" на своей странице в соцсети Х объявила о вызове российского нападающего Даниила Бута из фарм-клуба "Тусон
хоккей
спорт
юта маммот
локомотив (ярославль)
национальная хоккейная лига (нхл)
континентальная хоккейная лига (кхл)
Новости
спорт, юта маммот, локомотив (ярославль), национальная хоккейная лига (нхл), континентальная хоккейная лига (кхл)
Хоккей, Спорт, Юта Маммот, Локомотив (Ярославль), Национальная хоккейная лига (НХЛ), Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
Клуб НХЛ вызвала обладателя Кубка Гагарина из фарм-клуба

"Юта" объявила о вызове Бута из фарм-клуба

© Фото : twitter.com/arizonacoyotesДаниил Бут (слева) и Дмитрий Симашев
Даниил Бут (слева) и Дмитрий Симашев - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
© Фото : twitter.com/arizonacoyotes
Даниил Бут (слева) и Дмитрий Симашев. Архивное фото
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Команда Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Юта Маммот" на своей странице в соцсети Х объявила о вызове российского нападающего Даниила Бута из фарм-клуба "Тусон Роудраннерс", выступающего в Американской хоккейной лиге (АХЛ).
Отмечается, что в "Тусон" отправился 20-летний российский защитник Дмитрий Симашев. В текущем сезоне он провел за "Юту" 24 матча и отдал одну передачу.
Буту 20 лет. Он был выбран на драфте НХЛ 2023 года в первом раунде под 12-м номером клубом "Аризона Койотис". В мае 2025 года Бут подписал трехлетний контракт новичка с "Ютой". В текущем сезоне нападающий сыграл 19 матчей в составе "Тусон Роудраннерс" в АХЛ и набрал 17 очков (8 голов + 9 передач). В прошлом сезоне Бут в составе ярославского "Локомотива" стал обладателем Кубка Гагарина. Всего на его счету в КХЛ 157 матчей и 54 (22+32) очка.
ХоккейСпортЮта МаммотЛокомотив (Ярославль)Национальная хоккейная лига (НХЛ)КХЛ 2025-2026
 
