Клуб НХЛ вызвала обладателя Кубка Гагарина из фарм-клуба
Клуб НХЛ вызвала обладателя Кубка Гагарина из фарм-клуба - РИА Новости Спорт, 02.12.2025
Клуб НХЛ вызвала обладателя Кубка Гагарина из фарм-клуба
Команда Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Юта Маммот" на своей странице в соцсети Х объявила о вызове российского нападающего Даниила Бута из фарм-клуба "Тусон РИА Новости Спорт, 02.12.2025
