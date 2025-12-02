"Коламбус" обыграл "Нью-Джерси", Воронков подрался с американцем и канадцем

МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Хоккеисты "Коламбус Блю Джекетс" обыграли "Нью-Джерси Девилз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, которая состоялась в Ньюарке, завершилась победой гостей со счетом 5:3 (1:2, 1:0, 3:1). В составе "Коламбуса" шайбы забросили Дентон Матейчук (10-я минута), Шон Монахан (22, 48), Чарли Койл (47) и Майлз Вуд (54). У "Нью-Джерси" отличились Нико Хишир (2), Ондржей Палат (4) и Тимо Майер (52).

Российский нападающий "Коламбуса" Дмитрий Воронков принял участие в двух драках и за каждую был наказан пятиминутным штрафом. Канадский защитник "Нью-Джерси" Бренден Диллон, проводивший 1000-й матч в своей карьере в чемпионатах НХЛ, после драки с Воронковым смог покинуть площадку только в сопровождении врача и досрочно завершил игру.

Нападающий "Блю Джекетс" Егор Чинахов нанес один бросок в створ ворот и применил один силовой прием. Защитник "Коламбуса" Иван Проворов отметился голевой передачей. Нападающий "Нью-Джерси" Арсений Грицюк также записал на свой счет результативный пас.