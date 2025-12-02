Рейтинг@Mail.ru
"Коламбус" обыграл "Нью-Джерси", Воронков подрался с американцем и канадцем - РИА Новости Спорт, 02.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
06:01 02.12.2025
https://ria.ru/20251202/khokkey-2059092362.html
"Коламбус" обыграл "Нью-Джерси", Воронков подрался с американцем и канадцем
"Коламбус" обыграл "Нью-Джерси", Воронков подрался с американцем и канадцем - РИА Новости Спорт, 02.12.2025
"Коламбус" обыграл "Нью-Джерси", Воронков подрался с американцем и канадцем
Хоккеисты "Коламбус Блю Джекетс" обыграли "Нью-Джерси Девилз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). РИА Новости Спорт, 02.12.2025
2025-12-02T06:01:00+03:00
2025-12-02T06:01:00+03:00
хоккей
национальная хоккейная лига (нхл)
коламбус блю джекетс
нью-джерси девилз
дмитрий воронков
егор чинахов
иван проворов
арсений грицюк
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/02/2059092027_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_fa0d24d58072a6fee14d51ae4e24a453.jpg
/20251202/khokkey-2059088770.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/02/2059092027_160:0:2891:2048_1920x0_80_0_0_cf35a1c3b942d60c7f70fff29572ba14.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
национальная хоккейная лига (нхл), коламбус блю джекетс, нью-джерси девилз, дмитрий воронков, егор чинахов, иван проворов, арсений грицюк
Хоккей, Национальная хоккейная лига (НХЛ), Коламбус Блю Джекетс, Нью-Джерси Девилз, Дмитрий Воронков, Егор Чинахов, Иван Проворов, Арсений Грицюк
"Коламбус" обыграл "Нью-Джерси", Воронков подрался с американцем и канадцем

"Коламбус" одолел "Нью-Джерси" в НХЛ, Воронков подрался с американцем и канадцем

© Getty Images / Ben JacksonХоккеист "Коламбус Блю Джекетс" Дмитрий Воронков
Хоккеист Коламбус Блю Джекетс Дмитрий Воронков - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
© Getty Images / Ben Jackson
Читать в
Дзен
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Хоккеисты "Коламбус Блю Джекетс" обыграли "Нью-Джерси Девилз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
02 декабря 2025 • начало в 03:00
Завершен
Нью-Джерси
3 : 5
Коламбус
01:26 • Нико Хишир
(Йеспер Братт, Доусон Мерсер)
03:03 • Ондржей Палат
(Арсений Грицюк)
51:51 • Тимо Майер
(Йеспер Братт, Нико Хишир)
09:54 • Дэнтон Матейчук
(Чарли Койл, Иван Проворов)
21:28 • Шон Монахэн
(Коул Силлингер, Зак Веренски)
46:40 • Чарли Койл
(Зак Веренски, Майлс Вуд)
47:14 • Шон Монахэн
(Исак Лундестрем)
53:31 • Майлс Вуд
(Чарли Койл)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Встреча, которая состоялась в Ньюарке, завершилась победой гостей со счетом 5:3 (1:2, 1:0, 3:1). В составе "Коламбуса" шайбы забросили Дентон Матейчук (10-я минута), Шон Монахан (22, 48), Чарли Койл (47) и Майлз Вуд (54). У "Нью-Джерси" отличились Нико Хишир (2), Ондржей Палат (4) и Тимо Майер (52).
Российский нападающий "Коламбуса" Дмитрий Воронков принял участие в двух драках и за каждую был наказан пятиминутным штрафом. Канадский защитник "Нью-Джерси" Бренден Диллон, проводивший 1000-й матч в своей карьере в чемпионатах НХЛ, после драки с Воронковым смог покинуть площадку только в сопровождении врача и досрочно завершил игру.
Нападающий "Блю Джекетс" Егор Чинахов нанес один бросок в створ ворот и применил один силовой прием. Защитник "Коламбуса" Иван Проворов отметился голевой передачей. Нападающий "Нью-Джерси" Арсений Грицюк также записал на свой счет результативный пас.
"Коламбус" прервал серию из четырех поражений подряд. "Нью-Джерси" потерпел второе поражение в пяти последних матчах чемпионата НХЛ.
Хоккеист Коламбус Блю Джекетс Дмитрий Воронков - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
Российский хоккеист дважды подрался в матче НХЛ и нокаутировал канадца
04:52
 
ХоккейНациональная хоккейная лига (НХЛ)Коламбус Блю ДжекетсНью-Джерси ДевилзДмитрий ВоронковЕгор ЧинаховИван ПроворовАрсений Грицюк
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    ЦСКА
    Салават Юлаев
    2
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Динамо Москва
    Торпедо НН
    4
    0
  • Футбол
    Завершен
    Сочи
    Динамо Махачкала
    0
    0
  • Хоккей
    Завершен
    Северсталь
    Трактор
    3
    2
  • Футбол
    Завершен
    Родина
    КАМАЗ
    0
    0
  • Хоккей
    Завершен
    Сибирь
    Барыс
    4
    1
  • Футбол
    02.12 22:30
    Фулхэм
    Манчестер Сити
  • Футбол
    02.12 23:00
    Барселона
    Атлетико Мадрид
  • Футбол
    02.12 23:15
    Ньюкасл
    Тоттенхэм
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала