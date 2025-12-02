Российский хоккеист дважды подрался в матче НХЛ и нокаутировал канадца

Встреча проходит в Ньюарке. В начале второго периода у ворот "Нью-Джерси" произошла потасовка, в ходе которой Воронков подрался с канадским защитником "Девилз" Бренденом Диллоном. Нанеся канадцу несколько ударов, Воронков нокаутировал Диллона. Игрок "Нью-Джерси" при падении ударился лицом об лёд и не сразу смог подняться на ноги и покинул площадку в сопровождении врача. За эту драку оба хоккеиста были наказаны пятиминутным штрафом.
После того, как Воронков отбыл штраф, в драку с ним вступил американский форвард "Девилз" Стефан Ноэсен. Оба игрока также были наказаны пятиминутным штрафом за драку.
Дмитрий Воронков в 25 матчах сезона-2025/26 НХЛ набрал 18 очков (9 голов и 9 передач).
