Российский хоккеист дважды подрался в матче НХЛ и нокаутировал канадца

Встреча проходит в Ньюарке. В начале второго периода у ворот "Нью-Джерси" произошла потасовка, в ходе которой Воронков подрался с канадским защитником "Девилз" Бренденом Диллоном. Нанеся канадцу несколько ударов, Воронков нокаутировал Диллона. Игрок "Нью-Джерси" при падении ударился лицом об лёд и не сразу смог подняться на ноги и покинул площадку в сопровождении врача. За эту драку оба хоккеиста были наказаны пятиминутным штрафом.