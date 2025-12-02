Рейтинг@Mail.ru
Бородавко считает, что пока рано радоваться решению CAS по лыжникам
Лыжные гонки
 
14:09 02.12.2025 (обновлено: 14:49 02.12.2025)
Бородавко считает, что пока рано радоваться решению CAS по лыжникам
Бородавко считает, что пока рано радоваться решению CAS по лыжникам
Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко заявил РИА Новости, что еще рано радоваться решению Спортивного арбитражного суда (CAS) признать... РИА Новости Спорт, 02.12.2025
Бородавко считает, что пока рано радоваться решению CAS по лыжникам

С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 дек - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко заявил РИА Новости, что еще рано радоваться решению Спортивного арбитражного суда (CAS) признать неправомерным вердикт Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) о недопуске российских спортсменов до международных соревнований, но первый шаг сделан.
Во вторник министр спорта России Михаил Дегтярев сообщил в своем Telegram-канале, что CAS в Лозанне признал неправомерным решение FIS не допускать российских спортсменов до международных соревнований. В октябре FIS оставила в силе запрет на участие российских и белорусских спортсменов в международных соревнованиях, в том числе в квалификационных турнирах к Олимпийским и Паралимпийским играм в Италии, даже в качестве нейтральных атлетов. В ноябре CAS подтвердил получение апелляции от российской стороны.
"Это уже не новость. Мы об этом знали и ждали этого решения. Приятно, что CAS принял его в нашу пользу. Но это только первая ступень на пути к Олимпийским играм. Теперь предстоит довольно долгая работа, потому что впереди согласование с федерацией по вопросам допуска российских спортсменов. Существуют сложности и множество нюансов, которые могут стать препятствием", - сказал Бородавко.
"Во-вторых, остается вопрос квалификации спортсменов: какое количество очков нужно набрать, какие места занимать, в каких гонках участвовать. Очень много вопросов, на которые пока нет ответов", - отметил тренер.
По его словам, на пути к Олимпиаде спортсменам еще предстоит проделать огромную работу. "Но самое главное - итоговое решение Международного олимпийского комитета. Если все останется так же, как было перед Играми в Париже, то требования, которые выдвигались к российским спортсменам, могут снова "обрушить" ситуацию на финальном этапе. Поэтому праздновать пока рано. Да, первый шаг сделан, и это уже приятно", - заключил собеседник агентства.
CAS признал неправомерным отстранение российских лыжников
