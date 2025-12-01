Талалаева пригласили на заседание КДК после оскорбления судьи

С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 дек - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Главный тренер калининградского футбольного клуба "Балтика" Андрей Талалаев приглашен на заседание контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС), где рассмотрят его неподобающее поведение в адрес резервного судьи, сообщил РИА Новости глава КДК РФС Артур Григорьянц.
Талалаев получил предупреждение в матче 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против московского "Спартака" за саркастические аплодисменты в адрес главного арбитра Кирилла Левникова. Судья показал специалисту желтую карточку на 32-й минуте. Спустя еще минуту Талалаев был удален с поля, получив красную карточку. Как следует из протокола, основанием послужил оскорбительный жест тренера в сторону резервного судьи Инала Танашева. Удалению предшествовал эпизод, в котором защитник "Балтики" Ираклий Манелов получил прямую красную карточку за столкновение с игроком "Спартака".
29 ноября 2025 • начало в 19:30
Завершен
«
"Матч "Балтика" - "Спартак": болельщики "Балтики" скандировали оскорбительные выражения в адрес судей; удаление игрока "Балтики" Манелова за серьезное нарушение правил. Манелов приглашен на заседание. Удаление главного тренера "Балтики" Талалаева за демонстрацию оскорбительного жеста в адрес резервного судьи. Талалаев также приглашен. Неподобающее поведение команды "Балтика" - удаление одного футболиста и одного официального лица в составе одной команды", - сказал Григорьянц.
За оскорбительные слова и жесты в адрес официальных лиц матча регламент лиги предусматривает дисквалификацию от двух до четырех игр и штраф до 500 тысяч рублей.
Обладательница "Золотого мяча" сломала ногу
Вчера, 09:36