11:26 01.12.2025 (обновлено: 11:42 01.12.2025)
Талалаева пригласили на заседание КДК после оскорбления судьи
спорт, ираклий манелов, спартак москва, андрей талалаев, артур григорьянц, рубин, балтика, российская премьер-лига (рпл)
Андрей Талалаев. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 дек - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Главный тренер калининградского футбольного клуба "Балтика" Андрей Талалаев приглашен на заседание контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС), где рассмотрят его неподобающее поведение в адрес резервного судьи, сообщил РИА Новости глава КДК РФС Артур Григорьянц.
Талалаев получил предупреждение в матче 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против московского "Спартака" за саркастические аплодисменты в адрес главного арбитра Кирилла Левникова. Судья показал специалисту желтую карточку на 32-й минуте. Спустя еще минуту Талалаев был удален с поля, получив красную карточку. Как следует из протокола, основанием послужил оскорбительный жест тренера в сторону резервного судьи Инала Танашева. Удалению предшествовал эпизод, в котором защитник "Балтики" Ираклий Манелов получил прямую красную карточку за столкновение с игроком "Спартака".
Российская премьер-лига (РПЛ)
29 ноября 2025 • начало в 19:30
Завершен
Балтика
1 : 0
Спартак Москва
60‎’‎ • Николай Титков
(Иван Беликов)
Календарь Турнирная таблица История встреч
«
"Матч "Балтика" - "Спартак": болельщики "Балтики" скандировали оскорбительные выражения в адрес судей; удаление игрока "Балтики" Манелова за серьезное нарушение правил. Манелов приглашен на заседание. Удаление главного тренера "Балтики" Талалаева за демонстрацию оскорбительного жеста в адрес резервного судьи. Талалаев также приглашен. Неподобающее поведение команды "Балтика" - удаление одного футболиста и одного официального лица в составе одной команды", - сказал Григорьянц.
За оскорбительные слова и жесты в адрес официальных лиц матча регламент лиги предусматривает дисквалификацию от двух до четырех игр и штраф до 500 тысяч рублей.
Также КДК РФС рассмотрит неподобающее поведение игроков казанского "Рубина" во время выездного матча против петербургского "Зенита" (0:1). "Матч "Зенит" - "Рубин": неподобающее поведение команды "Рубин" — шесть предупреждений игрокам одной команды", - сказал Григорьянц.
