Талалаева пригласили на заседание КДК после оскорбления судьи

«

"Матч "Балтика" - "Спартак": болельщики "Балтики" скандировали оскорбительные выражения в адрес судей; удаление игрока "Балтики" Манелова за серьезное нарушение правил. Манелов приглашен на заседание. Удаление главного тренера "Балтики" Талалаева за демонстрацию оскорбительного жеста в адрес резервного судьи. Талалаев также приглашен. Неподобающее поведение команды "Балтика" - удаление одного футболиста и одного официального лица в составе одной команды", - сказал Григорьянц.