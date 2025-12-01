Рейтинг@Mail.ru
Сычев покинул "Иртыш"
Футбол
 
07:53 01.12.2025 (обновлено: 09:49 01.12.2025)
Сычев покинул "Иртыш"
Бывший нападающий сборной России Дмитрий Сычев покинул должность президента омского "Иртыша", сообщается в Telegram-канале футбольного клуба. РИА Новости Спорт, 01.12.2025
Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
спорт, дмитрий сычёв
Футбол, Спорт, Дмитрий Сычёв
Сычев покинул "Иртыш"

Дмитрий Сычев покинул пост президента омского футбольного клуба "Иртыш"

Дмитрий Сычев
Дмитрий Сычев - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Дмитрий Сычев. Архивное фото
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Бывший нападающий сборной России Дмитрий Сычев покинул должность президента омского "Иртыша", сообщается в Telegram-канале футбольного клуба.
"Моя история на посту президента "Иртыша" закончилась. Прежде всего, благодарю губернатора Омской области Виталия Павловича Хоценко, который сохранил для Омска профессиональный футбол. Мы вместе добились большого результата для Омска - выхода команды в группу "Золото" дивизиона А Второй лиги. Это действительно важное событие для города и области, для всех, кто болеет за "Иртыш". Благодарю всех болельщиков за поддержку клуба и веру в команду, за добрые пожелания и конструктивные предложения. Для меня это был важный период в жизни. Я родился в Омске и делал здесь первые шаги в футболе. И работа в "Иртыше" для меня была очень важным и ответственным делом, которому я отдавал много сил и времени", - говорится в заявлении Сычева.
Сычеву 42 года, он является уроженцем Омска. Был назначен на должность президента "Иртыша" в январе 2024 года.
На протяжении карьеры Сычев выступал за московский "Спартак", французский "Марсель", московский "Локомотив". На его счету 15 голов в 47 матчах за сборную России. В 2020 году Сычев объявил о завершении карьеры.
Денис Глушаков - РИА Новости, 1920, 11.10.2025
Сычев: Глушаков внес неоценимый вклад и был незаменимой фигурой
11 октября, 15:10
 
ФутболСпортДмитрий Сычёв
 
Матч-центр
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
