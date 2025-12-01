Сычев покинул "Иртыш"

МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Бывший нападающий сборной России Дмитрий Сычев покинул должность президента омского "Иртыша", сообщается в Telegram-канале футбольного клуба.
"Моя история на посту президента "Иртыша" закончилась. Прежде всего, благодарю губернатора Омской области Виталия Павловича Хоценко, который сохранил для Омска профессиональный футбол. Мы вместе добились большого результата для Омска - выхода команды в группу "Золото" дивизиона А Второй лиги. Это действительно важное событие для города и области, для всех, кто болеет за "Иртыш". Благодарю всех болельщиков за поддержку клуба и веру в команду, за добрые пожелания и конструктивные предложения. Для меня это был важный период в жизни. Я родился в Омске и делал здесь первые шаги в футболе. И работа в "Иртыше" для меня была очень важным и ответственным делом, которому я отдавал много сил и времени", - говорится в заявлении Сычева.
Сычеву 42 года, он является уроженцем Омска. Был назначен на должность президента "Иртыша" в январе 2024 года.
