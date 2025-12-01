Рейтинг@Mail.ru
Семье Симоняна передали медаль Героя Труда России
Футбол
 
16:35 01.12.2025
Семье Симоняна передали медаль Героя Труда России
Семье Симоняна передали медаль Героя Труда России - РИА Новости Спорт, 01.12.2025
Семье Симоняна передали медаль Героя Труда России
Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов передал дочери Никиты Симоняна Виктории золотую медаль Героя Труда России,... РИА Новости Спорт, 01.12.2025
футбол
спорт
никита симонян
максим митрофанов
российский футбольный союз (рфс)
вокруг спорта
спорт, никита симонян, максим митрофанов, российский футбольный союз (рфс), вокруг спорта
Футбол, Спорт, Никита Симонян, Максим Митрофанов, Российский футбольный союз (РФС), Вокруг спорта
Семье Симоняна передали медаль Героя Труда России

Генсек РФС передал дочери Никиты Симоняна золотую медаль Героя Труда России

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкНикита Симонян
Никита Симонян - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Никита Симонян . Архивное фото
Читать в
Дзен
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов передал дочери Никиты Симоняна Виктории золотую медаль Героя Труда России, сообщается на сайте РФС.
Симонян умер 23 ноября в возрасте 99 лет.
Звание Героя Труда России было присвоено Симоняну 10 октября за особые заслуги перед государством, большой вклад в развитие и популяризацию отечественного футбола.
Симонян являлся победителем Игр 1956 года в Мельбурне, четырехкратным чемпионом и двукратным обладателем Кубка СССР, лучшим бомбардиром в истории московского "Спартака" (160 голов). Он выступал за "красно-белых" с 1949 по 1959 год. В качестве тренера Симонян трижды становился чемпионом СССР и четыре раза выигрывал Кубок страны, возглавлял сборную СССР. На протяжении более чем 30 лет занимал руководящие должности в отечественном футболе - сначала работал в Федерации футбола СССР, затем в Российском футбольном союзе.
Никита Симонян - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
Путин назвал Симоняна легендой футбола
27 ноября, 12:33
 
Футбол
 
