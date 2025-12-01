https://ria.ru/20251201/simonjan-2058974498.html
Семье Симоняна передали медаль Героя Труда России
Семье Симоняна передали медаль Героя Труда России - РИА Новости Спорт, 01.12.2025
Семье Симоняна передали медаль Героя Труда России
Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов передал дочери Никиты Симоняна Виктории золотую медаль Героя Труда России,... РИА Новости Спорт, 01.12.2025
РИА Новости Спорт
2025
Семье Симоняна передали медаль Героя Труда России
Генсек РФС передал дочери Никиты Симоняна золотую медаль Героя Труда России