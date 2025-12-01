Рейтинг@Mail.ru
"Сибирь" обыграла "Барыс" в матче КХЛ
Хоккей
 
17:55 01.12.2025 (обновлено: 01:20 02.12.2025)
"Сибирь" обыграла "Барыс" в матче КХЛ
"Сибирь" обыграла "Барыс" в матче КХЛ
Новосибирская "Сибирь" обыграла казахстанский клуб "Барыс" в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
"Сибирь" обыграла "Барыс" в матче КХЛ

"Сибирь" обыграла "Барыс" в домашнем матче КХЛ

МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Новосибирская "Сибирь" обыграла казахстанский клуб "Барыс" в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
01 декабря 2025 • начало в 15:30
Завершен
Сибирь
4 : 1
Барыс
14:40 • Anton Kosolapov
(Чейз Приски, Скотт Уилсон)
15:21 • Архип Неколенко
(Семен Кошелев, Чейз Приски)
17:30 • Mikhail Abramov
(Михаил Орлов, Скотт Уилсон)
58:14 • Иван Чехович
(Семен Кошелев)
39:40 • Макс Уиллман
(Рейли Уолш)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Встреча, которая прошла в понедельник в Новосибирске, закончилась победой хозяев со счетом 4:1 (3:0, 0:1, 1:0). У "Сибири" отличились Антон Косолапов (15-я минута), Архип Неколенко (16), Михаил Абрамов (18) и Иван Чехович (59). Гол гостей на счету Макса Уиллмана (40).
"Сибирь" с 23 очками замыкает таблицу Восточной конференции, где потерпевший четвертое поражение подряд "Барыс" (27 очков) идет на предпоследней, десятой позиции. В следующем матче новосибирцы 3 декабря примут московский "Спартак", а казахстанская команда двумя днями позже также дома сыграет со "Спартаком".
