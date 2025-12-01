Шнайдер рассказала о своем отличительном символе

С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 дек - РИА Новости, Андрей Симоненко. Серебряная медалистка Олимпиады-2024 российская теннисистка Диана Шнайдер рассказала РИА Новости, что хранит самую первую косынку, в которой начинала спортивную карьеру, вместе со своими наградами.

Шнайдер во время матчей повязывает голову косынкой, это стало ее отличительным символом.

« "Да, самая первая косынка есть, но она уже в таком состоянии... - со смехом сказала Шнайдер. - Я ее носила, когда еще начинала, лет в 9-10, она уже очень изношенная. Но вместе с наградами она хранится".

Теннисистка рассказала, что косынки для нее шьют индивидуально: "У меня их штук восемь, наверное. Мы их шьем сами. Покупаем материал, в основном в точку, в польку. Если подходит, отдаем швее, а она уже сшивает по первому образцу, который подошел по замерам".