Шнайдер рассказала о своем отличительном символе
Шнайдер рассказала о своем отличительном символе - РИА Новости Спорт, 01.12.2025
Шнайдер рассказала о своем отличительном символе
Серебряная медалистка Олимпиады-2024 российская теннисистка Диана Шнайдер рассказала РИА Новости, что хранит самую первую косынку, в...
Шнайдер рассказала о своем отличительном символе
Шнайдер рассказала, что хранит самую первую косынку вместе с наградами
С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 дек - РИА Новости, Андрей Симоненко. Серебряная медалистка Олимпиады-2024 российская теннисистка Диана Шнайдер рассказала РИА Новости, что хранит самую первую косынку, в которой начинала спортивную карьеру, вместе со своими наградами.
Шнайдер
во время матчей повязывает голову косынкой, это стало ее отличительным символом.
«
"Да, самая первая косынка есть, но она уже в таком состоянии... - со смехом сказала Шнайдер. - Я ее носила, когда еще начинала, лет в 9-10, она уже очень изношенная. Но вместе с наградами она хранится".
Теннисистка рассказала, что косынки для нее шьют индивидуально: "У меня их штук восемь, наверное. Мы их шьем сами. Покупаем материал, в основном в точку, в польку. Если подходит, отдаем швее, а она уже сшивает по первому образцу, который подошел по замерам".
Ранее Шнайдер признавалась, что в детстве над ней из-за косынок подшучивали. "Негативных мнений всегда полно. Я стараюсь на это не обращать внимания. Опять же, всем людям, которые в теннисе, моя бандана нравится. Они понимают мою индивидуальность и, наоборот, это приветствуют", - заключила 21-летняя теннисистка.