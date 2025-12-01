Рейтинг@Mail.ru
01.12.2025
Теннис
Теннис
 
09:08 01.12.2025 (обновлено: 09:37 01.12.2025)
Шнайдер рассказала о своем отличительном символе
Шнайдер рассказала о своем отличительном символе - РИА Новости Спорт, 01.12.2025
Шнайдер рассказала о своем отличительном символе
Новости, Андрей Симоненко. Серебряная медалистка Олимпиады-2024 российская теннисистка Диана Шнайдер рассказала РИА Новости, что хранит самую первую косынку, в... РИА Новости Спорт, 01.12.2025
теннис
спорт
диана шнайдер
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/02/1925130089_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_f2b0b179b9d481b5a9b14f67f49ab104.jpg
Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/02/1925130089_228:0:2048:1365_1920x0_80_0_0_9ca8f88fc158cc1bea7cb62ef642be7d.jpg
спорт, диана шнайдер
Теннис, Спорт, Диана Шнайдер
Шнайдер рассказала о своем отличительном символе

Шнайдер рассказала, что хранит самую первую косынку вместе с наградами

Российская теннисистка Диана Шнайдер
Российская теннисистка Диана Шнайдер - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
© Фото : Пресс-служба WTA
Российская теннисистка Диана Шнайдер. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 дек - РИА Новости, Андрей Симоненко. Серебряная медалистка Олимпиады-2024 российская теннисистка Диана Шнайдер рассказала РИА Новости, что хранит самую первую косынку, в которой начинала спортивную карьеру, вместе со своими наградами.
Шнайдер во время матчей повязывает голову косынкой, это стало ее отличительным символом.
"Да, самая первая косынка есть, но она уже в таком состоянии... - со смехом сказала Шнайдер. - Я ее носила, когда еще начинала, лет в 9-10, она уже очень изношенная. Но вместе с наградами она хранится".
Теннисистка рассказала, что косынки для нее шьют индивидуально: "У меня их штук восемь, наверное. Мы их шьем сами. Покупаем материал, в основном в точку, в польку. Если подходит, отдаем швее, а она уже сшивает по первому образцу, который подошел по замерам".
Ранее Шнайдер признавалась, что в детстве над ней из-за косынок подшучивали. "Негативных мнений всегда полно. Я стараюсь на это не обращать внимания. Опять же, всем людям, которые в теннисе, моя бандана нравится. Они понимают мою индивидуальность и, наоборот, это приветствуют", - заключила 21-летняя теннисистка.
Бублик заявил, что самый важный матч против Медведева он выиграл
30 ноября, 16:06
Бублик заявил, что самый важный матч против Медведева он выиграл
30 ноября, 16:06
 
Теннис, Спорт, Диана Шнайдер
 
Матч-центр
 
