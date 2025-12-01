Рейтинг@Mail.ru
"Реал" потерял очки в матче чемпионата Испании с "Жироной"
Футбол
 
01:10 01.12.2025
"Реал" потерял очки в матче чемпионата Испании с "Жироной"
"Реал" потерял очки в матче чемпионата Испании с "Жироной"
Мадридский "Реал" сыграл вничью с "Жироной" в матче 14-го тура чемпионата Испании по футболу. РИА Новости Спорт, 01.12.2025
"Реал" потерял очки в матче чемпионата Испании с "Жироной"

"Реал" сыграл вничью с "Жироной" в матче чемпионата Испании

© Соцсети "Реала"Килиан Мбаппе
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Мадридский "Реал" сыграл вничью с "Жироной" в матче 14-го тура чемпионата Испании по футболу.
Встреча в Жироне завершилась со счетом 1:1. За хозяев отличился Аззедин Унаи (45-я минута). В составе "Реала" пенальти на 67-й минуте реализовал Килиан Мбаппе.
Чемпионат Испании по футболу
30 ноября 2025 • начало в 23:00
Завершен
Жирона
1 : 1
Реал Мадрид
45‎’‎ • Аззеддин Унахи
(Виктор Цыганков)
67‎’‎ • Килиан Мбаппе (П)
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Реал" с 33 очками занимает второе место в таблице Ла Лиги, отставая от лидирующей "Барселоны" на один балл. "Жирона" (12) располагается на 18-й строчке и находится в зоне вылета в Сегунду.
В среду "Реал" встретится в гостях с "Атлетиком" из Бильбао в рамках перенесенного матча 19-го тура. "Жирона" в 15-м туре сыграет с "Эльче" на выезде 7 декабря.
В другом матче "Сельта" из Виго на своем поле уступила "Эспаньолу" со счетом 0:1.
