https://ria.ru/20251201/real-2058814202.html
"Реал" потерял очки в матче чемпионата Испании с "Жироной"
"Реал" потерял очки в матче чемпионата Испании с "Жироной" - РИА Новости Спорт, 01.12.2025
"Реал" потерял очки в матче чемпионата Испании с "Жироной"
Мадридский "Реал" сыграл вничью с "Жироной" в матче 14-го тура чемпионата Испании по футболу. РИА Новости Спорт, 01.12.2025
2025-12-01T01:10:00+03:00
2025-12-01T01:10:00+03:00
2025-12-01T01:10:00+03:00
футбол
спорт
жирона
бильбао
виго
килиан мбаппе
реал мадрид
жирона
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1b/2057885913_0:18:1080:626_1920x0_80_0_0_5bfd34d0dbe1006cd67bc868d805bfbc.jpg
/20251201/napoli-2058813034.html
жирона
бильбао
виго
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1b/2057885913_0:0:1080:810_1920x0_80_0_0_a56170112bd8f4e527006dea8106063e.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, жирона, бильбао, виго, килиан мбаппе, реал мадрид, жирона, барселона, чемпионат испании по футболу
Футбол, Спорт, Жирона, Бильбао, Виго, Килиан Мбаппе, Реал Мадрид, Жирона, Барселона, Чемпионат Испании по футболу
"Реал" потерял очки в матче чемпионата Испании с "Жироной"
"Реал" сыграл вничью с "Жироной" в матче чемпионата Испании