"Лейкерс" обыграли "Нью-Орлеан" в матче НБА благодаря дабл-даблу Дончича

МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. "Лос-Анджелес Лейкерс" одержал победу над "Нью-Орлеан Пеликанс" в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Встреча в Лос-Анджелесе завершилась со счетом 133:121 (46:27, 31:30, 31:35, 25:29) в пользу хозяев. Самым результативным игроком матча стал защитник "Лейкерс" Лука Дончич, который оформил дабл-дабл (34 очка и 12 подборов). У "Нью-Орлеана" больше всех очков в активе Брайса Макгауэнса (23), его одноклубник Саддик Бей сделал дабл-дабл (22 очка, 11 подборов).
"Лейкерс", продлившие победную серию до семи матчей, с 15 выигранными встречами из 19 занимают второе место в турнирной таблице Западной конференции, где "Нью-Орлеан" (3 победы, 18 поражений) располагается на последней, 15-й строчке.
Результаты других матчей:
- "Кливленд Кавальерс" - "Бостон Селтикс" - 115:117;
- "Нью-Йорк Никс" - "Торонто Рэпторс" - 116:94;
- "Портленд Трэйл Блэйзерс" - "Оклахома-Сити Тандер"- 115:123;
- "Филадельфия Севенти Сиксерс" - "Атланта Хокс" - 134:142 ОТ;
- "Миннесота Тимбервулвз" - "Сан-Антонио Спёрс" - 125:112;
- "Сакраменто Кингз" - "Мемфис Гриззлис" - 107:115.
