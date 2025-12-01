"Лейкерс" обыграли "Нью-Орлеан" в матче НБА благодаря дабл-даблу Дончича

МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. "Лос-Анджелес Лейкерс" одержал победу над "Нью-Орлеан Пеликанс" в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

"Лейкерс", продлившие победную серию до семи матчей, с 15 выигранными встречами из 19 занимают второе место в турнирной таблице Западной конференции, где "Нью-Орлеан" (3 победы, 18 поражений) располагается на последней, 15-й строчке.