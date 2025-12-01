Рейтинг@Mail.ru
"Лейкерс" обыграли "Нью-Орлеан" в матче НБА благодаря дабл-даблу Дончича
Баскетбол
 
08:17 01.12.2025
"Лейкерс" обыграли "Нью-Орлеан" в матче НБА благодаря дабл-даблу Дончича
"Лейкерс" обыграли "Нью-Орлеан" в матче НБА благодаря дабл-даблу Дончича - РИА Новости Спорт, 01.12.2025
"Лейкерс" обыграли "Нью-Орлеан" в матче НБА благодаря дабл-даблу Дончича
"Лос-Анджелес Лейкерс" одержал победу над "Нью-Орлеан Пеликанс" в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). РИА Новости Спорт, 01.12.2025
спорт
лос-анджелес
лука дончич
лос-анджелес лейкерс
нью-орлеан пеликанс
кливленд кавальерс
баскетбол
лос-анджелес
Спорт, Лос-Анджелес, Лука Дончич, Лос-Анджелес Лейкерс, Нью-Орлеан Пеликанс, Кливленд Кавальерс, Баскетбол
Спорт, Лос-Анджелес, Лука Дончич, Лос-Анджелес Лейкерс, Нью-Орлеан Пеликанс, Кливленд Кавальерс, Баскетбол
"Лейкерс" обыграли "Нью-Орлеан" в матче НБА благодаря дабл-даблу Дончича

Дончич оформил дабл-дабл и принес "Лейкерс" победу в матче НБА с "Нью-Орлеаном"

© Соцсети баскетболистаЛука Дончич
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. "Лос-Анджелес Лейкерс" одержал победу над "Нью-Орлеан Пеликанс" в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Встреча в Лос-Анджелесе завершилась со счетом 133:121 (46:27, 31:30, 31:35, 25:29) в пользу хозяев. Самым результативным игроком матча стал защитник "Лейкерс" Лука Дончич, который оформил дабл-дабл (34 очка и 12 подборов). У "Нью-Орлеана" больше всех очков в активе Брайса Макгауэнса (23), его одноклубник Саддик Бей сделал дабл-дабл (22 очка, 11 подборов).
"Лейкерс", продлившие победную серию до семи матчей, с 15 выигранными встречами из 19 занимают второе место в турнирной таблице Западной конференции, где "Нью-Орлеан" (3 победы, 18 поражений) располагается на последней, 15-й строчке.
Результаты других матчей:
"Хьюстон" одержал победу над "Ютой" в матче НБА
Баскетбол
 
