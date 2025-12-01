Фанатов "Крыльев" и "Зенита" накажут за дымовую шашку и петарду

Рейтинг@Mail.ru
11:59 01.12.2025 (обновлено: 12:16 01.12.2025)
Болельщики "Крыльев Советов"
Болельщики Крыльев Советов - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
Болельщики "Крыльев Советов". Архивное фото
Болельщики "Крыльев Советов". Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 дек - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Глава контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил РИА Новости, что комитет рассмотрит использование болельщиками самарских "Крыльев Советов" и петербургского "Зенита" дымовой шашки и шумовой петарды соответственно.
"Крылья Советов" в четверг в серии пенальти одержали победу над челнинским "КАМАЗом" в матче первого этапа четвертьфинала пути регионов Кубка России.
«
"Матч "КАМАЗ" - "Крылья Советов": болельщики "КАМАЗа" скандировали оскорбительные и нецензурные выражения; болельщики "Крыльев Советов" использовали пиротехническое изделие - дымовую шашку, а затем бросили ее на участок между сектором и полем", - сказал Григорьянц.
Московское "Динамо" в четверг проиграло дома "Зениту" со счетом 0:1, но по сумме двух матчей (3:2) вышло в полуфинал пути РПЛ Кубка России.
"Матч "Динамо" - "Зенит": болельщики "Зенита" использовали шумовую петарду и скандировали оскорбительные выражения в адрес футбольного клуба "Динамо"; болельщики "Динамо" скандировали оскорбительные выражения в адрес футбольного клуба "Зенит", - сказал Григорьянц.
Андрей Талалаев - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
Талалаева пригласили на заседание КДК после оскорбления судьи
Вчера, 11:26
 
Футбол Артур Григорьянц Российский футбольный союз (РФС) Зенит Крылья Советов РПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)
 
