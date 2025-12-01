https://ria.ru/20251201/juventus-2058989957.html
Влаховичу диагностировали тяжелую травму бедра
Влаховичу диагностировали тяжелую травму бедра - РИА Новости Спорт, 01.12.2025
Влаховичу диагностировали тяжелую травму бедра
Нападающему итальянского "Ювентуса" и сборной Сербии Душану Влаховичу диагностировали тяжелую травму приводящей мышцы бедра, сообщает сайт туринского клуба. РИА Новости Спорт, 01.12.2025
