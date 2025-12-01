Рейтинг@Mail.ru
Влаховичу диагностировали тяжелую травму бедра
Футбол
 
17:12 01.12.2025
Влаховичу диагностировали тяжелую травму бедра
Влаховичу диагностировали тяжелую травму бедра
Нападающему итальянского "Ювентуса" и сборной Сербии Душану Влаховичу диагностировали тяжелую травму приводящей мышцы бедра, сообщает сайт туринского клуба. РИА Новости Спорт, 01.12.2025
Влаховичу диагностировали тяжелую травму бедра

Нападающему "Ювентуса" Влаховичу диагностировали тяжелую травму бедра

МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Нападающему итальянского "Ювентуса" и сборной Сербии Душану Влаховичу диагностировали тяжелую травму приводящей мышцы бедра, сообщает сайт туринского клуба.
Футболист получил повреждение в матче 13-го тура чемпионата Италии против "Кальяри" (2:1), который прошел 29 ноября. По данным Gazzetta dello Sport, он выбыл на 5-6 недель.
"Обследование выявило тяжелую травму приводящей мышцы. Для определения наиболее подходящего лечения потребуются дополнительные медицинские консультации", — говорится в сообщении.
Влаховичу 25 лет, в текущем сезоне он принял участие в 13 играх за "Ювентус", в которых забил три мяча.
