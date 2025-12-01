Рейтинг@Mail.ru
Бородавко поделился мнением о скандальном инциденте с Большуновым - РИА Новости Спорт, 02.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:59 01.12.2025 (обновлено: 00:12 02.12.2025)
https://ria.ru/20251201/intsident-2059032544.html
Бородавко поделился мнением о скандальном инциденте с Большуновым
Бородавко поделился мнением о скандальном инциденте с Большуновым - РИА Новости Спорт, 02.12.2025
Бородавко поделился мнением о скандальном инциденте с Большуновым
Члены президиума Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) придерживаются полярных мнений об инциденте с участием трехкратного олимпийского чемпиона по лыжным гонкам РИА Новости Спорт, 02.12.2025
2025-12-01T19:59:00+03:00
2025-12-02T00:12:00+03:00
спорт
александр большунов
юрий бородавко
федерация лыжных гонок россии (флгр)
лыжные виды спорта
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/06/2009643385_0:77:3088:1815_1920x0_80_0_0_1e21016e15ebfc57c7c34b5965d0a6cf.jpg
/20251201/biatlon-2058945122.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/06/2009643385_122:0:2853:2048_1920x0_80_0_0_f2fd5f1c400f691c6300b3afc5f33786.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, александр большунов, юрий бородавко, федерация лыжных гонок россии (флгр), лыжные виды спорта
Спорт, Александр Большунов, Юрий Бородавко, Федерация лыжных гонок России (ФЛГР), Лыжные виды спорта
Бородавко поделился мнением о скандальном инциденте с Большуновым

Бородавко: члены ФЛГР придерживаются полярных мнений об инциденте с Большуновым

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкАлександр Большунов
Александр Большунов - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Александр Большунов. Архивное фото
Читать в
Дзен
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости, Олег Богатов. Члены президиума Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) придерживаются полярных мнений об инциденте с участием трехкратного олимпийского чемпиона по лыжным гонкам Александра Большунова, заявил РИА Новости старший тренер национальной команды Юрий Бородавко.
В субботу в полуфинале спринта на этапе Кубка России в Кировске (Мурманская область) Большунов уперся лыжей в Александра Бакурова на заключительном повороте и потерял равновесие. После финиша он подъехал к сопернику и толкнул его в спину, после чего тот упал вместе с бортиком. Официальные лица вмешались в конфликт. После стычки Бакуров захромал и ушел с трассы, держась за ногу. Президент ФЛГР Елена Вяльбе сообщила РИА Новости, что судьи дисквалифицировали Большунова в гонке. В воскресенье на сайте федерации была размещена информация о том, что организация проведет заседание президиума, на котором будет рассмотрен данный инцидент.
«
"Я не провидец, эта ситуация будет обсуждаться на заседании президиума Федерации лыжных гонок России. Думаю, что есть достаточно большое количество полярных мнений. И члены президиума будут обсуждать ситуацию и выносить решение", - сказал Бородавко, отвечая на вопрос, какое наказание может быть применено к Большунову.
"Насколько я знаю, какого-то публичного извинения со стороны Александра Большунова в отношении Александра Бакурова не было. Может быть, я чего-то не знаю, но я об этом не слышал", - добавил собеседник агентства.
Большунов в субботу занял последнее место в своем полуфинальном забеге.
Александр Большунов - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
Роднина призвала не наказывать Большунова "слишком сильно"
Вчера, 15:10
 
СпортАлександр БольшуновЮрий БородавкоФедерация лыжных гонок России (ФЛГР)Лыжные виды спорта
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    ЦСКА
    Салават Юлаев
    2
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Динамо Москва
    Торпедо НН
    4
    0
  • Футбол
    Завершен
    Сочи
    Динамо Махачкала
    0
    0
  • Хоккей
    Завершен
    Северсталь
    Трактор
    3
    2
  • Футбол
    Завершен
    Родина
    КАМАЗ
    0
    0
  • Хоккей
    Завершен
    Сибирь
    Барыс
    4
    1
  • Футбол
    02.12 22:30
    Фулхэм
    Манчестер Сити
  • Футбол
    02.12 23:00
    Барселона
    Атлетико Мадрид
  • Футбол
    02.12 23:15
    Ньюкасл
    Тоттенхэм
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала