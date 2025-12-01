https://ria.ru/20251201/intsident-2059032544.html
Бородавко поделился мнением о скандальном инциденте с Большуновым
Бородавко поделился мнением о скандальном инциденте с Большуновым - РИА Новости Спорт, 02.12.2025
Бородавко поделился мнением о скандальном инциденте с Большуновым
Члены президиума Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) придерживаются полярных мнений об инциденте с участием трехкратного олимпийского чемпиона по лыжным гонкам РИА Новости Спорт, 02.12.2025
2025-12-01T19:59:00+03:00
2025-12-01T19:59:00+03:00
2025-12-02T00:12:00+03:00
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости, Олег Богатов. Члены президиума Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) придерживаются полярных мнений об инциденте с участием трехкратного олимпийского чемпиона по лыжным гонкам Александра Большунова, заявил РИА Новости старший тренер национальной команды Юрий Бородавко.
В субботу в полуфинале спринта на этапе Кубка России в Кировске (Мурманская область) Большунов
уперся лыжей в Александра Бакурова на заключительном повороте и потерял равновесие. После финиша он подъехал к сопернику и толкнул его в спину, после чего тот упал вместе с бортиком. Официальные лица вмешались в конфликт. После стычки Бакуров захромал и ушел с трассы, держась за ногу. Президент ФЛГР Елена Вяльбе
сообщила РИА Новости, что судьи дисквалифицировали Большунова в гонке. В воскресенье на сайте федерации была размещена информация о том, что организация проведет заседание президиума, на котором будет рассмотрен данный инцидент.
«
"Я не провидец, эта ситуация будет обсуждаться на заседании президиума Федерации лыжных гонок России. Думаю, что есть достаточно большое количество полярных мнений. И члены президиума будут обсуждать ситуацию и выносить решение", - сказал Бородавко
, отвечая на вопрос, какое наказание может быть применено к Большунову.
"Насколько я знаю, какого-то публичного извинения со стороны Александра Большунова в отношении Александра Бакурова не было. Может быть, я чего-то не знаю, но я об этом не слышал", - добавил собеседник агентства.
Большунов в субботу занял последнее место в своем полуфинальном забеге.