Рейтинг@Mail.ru
Футболист "Локомотива" сыграет на Кубке африканских наций - РИА Новости Спорт, 02.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
23:34 01.12.2025 (обновлено: 00:01 02.12.2025)
https://ria.ru/20251201/futbol-2059060706.html
Футболист "Локомотива" сыграет на Кубке африканских наций
Футболист "Локомотива" сыграет на Кубке африканских наций - РИА Новости Спорт, 02.12.2025
Футболист "Локомотива" сыграет на Кубке африканских наций
Защитник "Локомотива" Жерзино Ньямси впервые получил вызов в сборную Камеруна по футболу, сообщается в Telegram-канале московского клуба. РИА Новости Спорт, 02.12.2025
2025-12-01T23:34:00+03:00
2025-12-02T00:01:00+03:00
футбол
спорт
жерзино ньямси
локомотив (москва)
кубок африканских наций
кубок африканских наций
российская премьер-лига (рпл)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1c/1975254593_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_413b5f9eadbf67ae1dff172f11b3a54d.jpg
/20251130/loko-2058771315.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1c/1975254593_148:0:2879:2048_1920x0_80_0_0_209482797c69531bee86992ca0c066e1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, жерзино ньямси, локомотив (москва), кубок африканских наций, кубок африканских наций, российская премьер-лига (рпл)
Футбол, Спорт, Жерзино Ньямси, Локомотив (Москва), Кубок африканских наций, Кубок африканских наций, Российская премьер-лига (РПЛ)
Футболист "Локомотива" сыграет на Кубке африканских наций

Ньямси впервые вызвали в сборную Камеруна на Кубок африканских наций

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЖерзино Ньямси (слева)
Жерзино Ньямси (слева) - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Жерзино Ньямси (слева). Архивное фото
Читать в
Дзен
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Защитник "Локомотива" Жерзино Ньямси впервые получил вызов в сборную Камеруна по футболу, сообщается в Telegram-канале московского клуба.
Отмечается, что француз камерунского происхождения сменил спортивное гражданство и теперь может представлять сборную Камеруна. Он вошел в список из 28 игроков, которые с 21 декабря по 18 января примут участие в Кубке африканских наций.
Сборная Камеруна сыграет в группе F с командами Кот-д'Ивуара, Габона и Мозамбика. Команда является пятикратным победителем турнира.
Ньямси 28 лет, до "Локомотива" он представлял французские "Ренн", "Шатору" и "Страсбур", провел три матча за молодежную сборную Франции. В текущем сезоне защитник сыграл за железнодорожников 15 матчей и забил один гол.
Капитан клуба Локомотив Дмитрий Баринов - РИА Новости, 1920, 30.11.2025
"Локомотив" победил "Ростов" в матче РПЛ
30 ноября, 18:34
 
ФутболСпортЖерзино НьямсиЛокомотив (Москва)Кубок африканских нацийКубок африканских нацийРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    ЦСКА
    Салават Юлаев
    2
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Динамо Москва
    Торпедо НН
    4
    0
  • Футбол
    Завершен
    Сочи
    Динамо Махачкала
    0
    0
  • Хоккей
    Завершен
    Северсталь
    Трактор
    3
    2
  • Футбол
    Завершен
    Родина
    КАМАЗ
    0
    0
  • Хоккей
    Завершен
    Сибирь
    Барыс
    4
    1
  • Футбол
    02.12 22:30
    Фулхэм
    Манчестер Сити
  • Футбол
    02.12 23:00
    Барселона
    Атлетико Мадрид
  • Футбол
    02.12 23:15
    Ньюкасл
    Тоттенхэм
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала