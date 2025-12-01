https://ria.ru/20251201/futbol-2059060706.html
Футболист "Локомотива" сыграет на Кубке африканских наций
Футболист "Локомотива" сыграет на Кубке африканских наций - РИА Новости Спорт, 02.12.2025
Футболист "Локомотива" сыграет на Кубке африканских наций
Защитник "Локомотива" Жерзино Ньямси впервые получил вызов в сборную Камеруна по футболу, сообщается в Telegram-канале московского клуба. РИА Новости Спорт, 02.12.2025
2025-12-01T23:34:00+03:00
2025-12-01T23:34:00+03:00
2025-12-02T00:01:00+03:00
футбол
спорт
жерзино ньямси
локомотив (москва)
кубок африканских наций
кубок африканских наций
российская премьер-лига (рпл)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1c/1975254593_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_413b5f9eadbf67ae1dff172f11b3a54d.jpg
/20251130/loko-2058771315.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1c/1975254593_148:0:2879:2048_1920x0_80_0_0_209482797c69531bee86992ca0c066e1.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, жерзино ньямси, локомотив (москва), кубок африканских наций, кубок африканских наций, российская премьер-лига (рпл)
Футбол, Спорт, Жерзино Ньямси, Локомотив (Москва), Кубок африканских наций, Кубок африканских наций, Российская премьер-лига (РПЛ)
Футболист "Локомотива" сыграет на Кубке африканских наций
Ньямси впервые вызвали в сборную Камеруна на Кубок африканских наций