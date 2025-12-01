Рейтинг@Mail.ru
Слуцкий претендует на звание тренера года в китайской Суперлиге
Футбол
 
18:12 01.12.2025
Слуцкий претендует на звание тренера года в китайской Суперлиге
Слуцкий претендует на звание тренера года в китайской Суперлиге - РИА Новости Спорт, 02.12.2025
Слуцкий претендует на звание тренера года в китайской Суперлиге
Возглавляющий футбольный клуб "Шанхай Шэньхуа" российский специалист Леонид Слуцкий претендует на звание тренера года в китайской Суперлиге, сообщает команда в... РИА Новости Спорт, 02.12.2025
футбол
спорт
шанхай шэньхуа
леонид слуцкий (тренер)
спорт, шанхай шэньхуа, леонид слуцкий (тренер)
Футбол, Спорт, Шанхай Шэньхуа, Леонид Слуцкий (Тренер)
Слуцкий претендует на звание тренера года в китайской Суперлиге

Леонид Слуцкий претендует на звание тренера года в китайской Суперлиге

© Фотография из соцсетейЛеонид Слуцкий
Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
© Фотография из соцсетей
Леонид Слуцкий. Архивное фото
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Возглавляющий футбольный клуб "Шанхай Шэньхуа" российский специалист Леонид Слуцкий претендует на звание тренера года в китайской Суперлиге, сообщает команда в соцсети Weibo.
В завершившемся сезоне "Шанхай Шэньхуа" второй раз подряд стал серебряным призером турнира.
Слуцкий возглавляет "Шанхай Шэньхуа" с декабря 2023 года. Под руководством российского специалиста команда выиграла два Суперкубка Китая.
Слуцкому 54 года, в Российской премьер-лиге (РПЛ) он тренировал "Москву", самарские "Крылья Советов", московский ЦСКА и казанский "Рубин". Под его руководством армейцы трижды становились чемпионами России, дважды стали обладателями Кубка страны и завоевали два Суперкубка России. Также Слуцкий возглавлял английский "Халл Сити" и нидерландский "Витесс". С 2015 по 2016 год он занимал пост главного тренера сборной России.
Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
"Шанхай Шэньхуа" Слуцкого проиграл в третьем матче азиатской ЛЧ
26 ноября, 17:21
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
