МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Возглавляющий футбольный клуб "Шанхай Шэньхуа" российский специалист Леонид Слуцкий претендует на звание тренера года в китайской Суперлиге, сообщает команда в соцсети Weibo.
В завершившемся сезоне "Шанхай Шэньхуа" второй раз подряд стал серебряным призером турнира.
Слуцкий возглавляет "Шанхай Шэньхуа" с декабря 2023 года. Под руководством российского специалиста команда выиграла два Суперкубка Китая.
Слуцкому 54 года, в Российской премьер-лиге (РПЛ) он тренировал "Москву", самарские "Крылья Советов", московский ЦСКА и казанский "Рубин". Под его руководством армейцы трижды становились чемпионами России, дважды стали обладателями Кубка страны и завоевали два Суперкубка России. Также Слуцкий возглавлял английский "Халл Сити" и нидерландский "Витесс". С 2015 по 2016 год он занимал пост главного тренера сборной России.
26 ноября, 17:21