https://ria.ru/20251201/futbol-2058949803.html
"Пытались спасти": подробности смерти футболиста любительского клуба в Уфе
"Пытались спасти": подробности смерти футболиста любительского клуба в Уфе - РИА Новости Спорт, 01.12.2025
"Пытались спасти": подробности смерти футболиста любительского клуба в Уфе
Футболист любительского клуба скончался во время матча в Уфе, реанимационные мероприятия не помогли. РИА Новости Спорт, 01.12.2025
2025-12-01T15:28:00+03:00
2025-12-01T15:28:00+03:00
2025-12-01T15:48:00+03:00
футбол
спорт
уфа
вокруг спорта
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0a/2053907408_0:87:2333:1399_1920x0_80_0_0_0bd8dcdef16e7f0b0eb4a6ce37975531.jpg
уфа
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0a/2053907408_177:0:2158:1486_1920x0_80_0_0_febf42ecb05b6b5911628e3142157fbc.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, уфа, вокруг спорта
Футбол, Спорт, Уфа, Вокруг спорта
"Пытались спасти": подробности смерти футболиста любительского клуба в Уфе
Футболист любительского клуба умер в Уфе во время матча
УФА, 1 дек - РИА Новости. Футболист любительского клуба скончался во время матча в Уфе, реанимационные мероприятия не помогли.
В соцсетях сообщают, что инцидент произошёл в центре спорта "Физра-Р" в уфимском микрорайоне Сипайлово.
В пресс-службе минздрава Башкирии РИА Новости рассказали, что на вызов приехали две машины скорой помощи.
«
"Врачи пытались спасти футболиста, находившегося в состоянии клинической смерти, но реанимационные мероприятия не имели эффекта", - сказал собеседник агентства.