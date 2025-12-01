Рейтинг@Mail.ru
"Пытались спасти": подробности смерти футболиста любительского клуба в Уфе
Футбол
 
01.12.2025
"Пытались спасти": подробности смерти футболиста любительского клуба в Уфе
"Пытались спасти": подробности смерти футболиста любительского клуба в Уфе - РИА Новости Спорт, 01.12.2025
"Пытались спасти": подробности смерти футболиста любительского клуба в Уфе
Футболист любительского клуба скончался во время матча в Уфе, реанимационные мероприятия не помогли. РИА Новости Спорт, 01.12.2025
спорт, уфа, вокруг спорта
Футбол, Спорт, Уфа, Вокруг спорта
"Пытались спасти": подробности смерти футболиста любительского клуба в Уфе

Футболист любительского клуба умер в Уфе во время матча

УФА, 1 дек - РИА Новости. Футболист любительского клуба скончался во время матча в Уфе, реанимационные мероприятия не помогли.
В соцсетях сообщают, что инцидент произошёл в центре спорта "Физра-Р" в уфимском микрорайоне Сипайлово.
В пресс-службе минздрава Башкирии РИА Новости рассказали, что на вызов приехали две машины скорой помощи.
«
"Врачи пытались спасти футболиста, находившегося в состоянии клинической смерти, но реанимационные мероприятия не имели эффекта", - сказал собеседник агентства.
 
ФутболСпортУфаВокруг спорта
 
