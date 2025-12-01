Opta назвала главного фаворита чемпионата мира по футболу

МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Сборная Испании по футболу с вероятностью в 17% выиграет чемпионат мира 2026 года, согласно опубликованному в преддверии жеребьевки прогнозу суперкомпьютера статистической платформы Opta Sports.
Действующие чемпионы Европы не проигрывают 31 матч (25 побед и 6 ничьих) подряд. В последний раз команда Луиса де ла Фуэнте потерпела поражение в марте 2023 в матче против сборной Шотландии.
Вторым претендентом на победу в турнире с вероятностью 14,1% является сборная Франции. Под руководством Дидье Дешама команда провела 175 игр, выиграв чемпионат мира 2018 года в России и Лигу наций 2021 года. В составе сборной выступает обладатель последнего "Золотого мяча" футболист "Пари Сен-Жермен" Усман Дембеле.
Англичане с вероятностью 11,8% выиграют чемпионат мира. В октябре 2024 года сборную возглавил немецкий тренер Томас Тухель, под руководством которого команда выиграла девять из десяти матчей.
Действующий чемпион мира сборная Аргентины является четвертым претендентом, чьи шансы на защиту титула оцениваются в 8,7%. Далее располагаются национальные команды Германии (7,1%), Португалии (6,6%) и Бразилии (5,6%).
Жеребьевка мирового первенства пройдет 5 декабря в Вашингтоне. Чемпионат мира 2026 года впервые состоится с участием 48 национальных команд и станет первым, который пройдет на территории трех стран - США, Канады и Мексики. Турнир будет продолжаться с 11 июня по 19 июля.
Обладательница "Золотого мяча" сломала ногу
Вчера, 09:36