Слуцкий рассказал, как африканец из ЦСКА подрался с врачом за кусок мяса - РИА Новости Спорт, 02.12.2025
Футбол
 
19:06 01.12.2025 (обновлено: 01:03 02.12.2025)
Слуцкий рассказал, как африканец из ЦСКА подрался с врачом за кусок мяса
Новости
Слуцкий рассказал, как африканец из ЦСКА подрался с врачом за кусок мяса

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкНападающий ПФК ЦСКА Сейду Думбия на тренировке
МОСКВА, 1 дек – РИА Новости. Экс-главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий рассказал, что бывший нападающий "красно-синих" Сейду Думбия однажды в столовой подрался с врачом команды из-за куска мяса.
"К нам пришел новый доктор. Я помню, как в игровой день захожу на обед в столовую и вижу, как доктор пытается у Сейду забрать кусок мяса. Сейду тащит этот кусок мяса в другую сторону. И они дерутся за него. Тот орет, что мясо долго расщепляется, его нельзя перед игрой, потому что оно долго переваривается. Этот орет, соответственно, что он ел, ест и будет есть мясо в игровой день. Я успокаивал этого доктора, что это наш лучший игрок, лучший бомбардир, пусть уже съест это мясо, если он так хочет", - рассказал Слуцкий в эфире шоу Fonbet.

Думбия выступал за ЦСКА с 2010 по 2014 год. В 2015-м он вернулся в московский клуб на один сезон на правах аренды. В составе армейцев стал трехкратным чемпионом России, два раза выигрывал Кубок и один раз - Суперкубок страны, становился лучшим футболистом России 2011 и 2014 годов.
Болельщики Спартака - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
КДК РФС оштрафовал "Спартак" на 800 тысяч рублей за драку болельщиков
26 ноября, 17:17
 
