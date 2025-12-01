Рейтинг@Mail.ru
Второй подряд шатаут Моторыгина принес "Динамо" победу над "Торпедо" в КХЛ
Хоккей
 
22:02 01.12.2025
Второй подряд шатаут Моторыгина принес "Динамо" победу над "Торпедо" в КХЛ
Второй подряд шатаут Моторыгина принес "Динамо" победу над "Торпедо" в КХЛ - РИА Новости Спорт, 01.12.2025
Второй подряд шатаут Моторыгина принес "Динамо" победу над "Торпедо" в КХЛ
Московское "Динамо" обыграло нижегородское "Торпедо" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). РИА Новости Спорт, 01.12.2025
хоккей
спорт
никита гусев
александр кисаков
джордан уил
хк динамо
торпедо
северсталь
Второй подряд шатаут Моторыгина принес "Динамо" победу над "Торпедо" в КХЛ

Московское "Динамо" благодаря шатауту Моторыгина победило "Торпедо" в матче КХЛ

МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Московское "Динамо" обыграло нижегородское "Торпедо" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча в Москве завершилась со счетом 4:0 (2:0, 2:0, 0:0) в пользу хозяев, отличились Никита Гусев (13-я минута), Магомед Шараканов (13), Егор Римашевский (25) и Александр Кисаков (27).
Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
01 декабря 2025 • начало в 19:30
Завершен
Динамо Москва
4 : 0
Торпедо НН
12:20 • Никита Гусев
(Дилан Сикура, Джордан Уил)
12:38 • Магомед Шараканов
(Антон Слепышев, Артем Ильенко)
24:44 • Егор Римашевский
(Даниил Пыленков)
26:18 • Александр Кисаков
(Sergei Artemyev)
Вернувшийся после повреждения Гусев благодаря голу достиг отметки в 200 очков за "Динамо". Также этот матч стал 300-м в КХЛ для нападающего хозяев Джордана Уила. Сухая серия голкипера "бело-голубых" Максима Моторыгина превысила 160 минут. В матче с "Торпедо" он отразил все 29 бросков.
Столичный клуб под руководством исполняющего обязанности главного тренера Вячеслава Козлова выиграл третий матч подряд и с 40 очками занимает пятое место в таблице Западной конференции. "Торпедо" (41 очко) идет строчкой выше.
В следующем матче "Динамо" 3 декабря сыграет в гостях с лидером конференции череповецкой "Северсталью", нижегородский клуб в тот же день встретится на выезде с ЦСКА.
В другом матче дня "Северсталь" победила дома челябинский "Трактор" со счетом 3:2.
