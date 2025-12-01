Второй подряд шатаут Моторыгина принес "Динамо" победу над "Торпедо" в КХЛ

МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Московское "Динамо" обыграло нижегородское "Торпедо" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча в Москве завершилась со счетом 4:0 (2:0, 2:0, 0:0) в пользу хозяев, отличились Никита Гусев (13-я минута), Магомед Шараканов (13), Егор Римашевский (25) и Александр Кисаков (27).
01 декабря 2025 • начало в 19:30
Завершен
12:20 • Никита Гусев
(Дилан Сикура, Джордан Уил)
12:38 • Магомед Шараканов
24:44 • Егор Римашевский
26:18 • Александр Кисаков
(Sergei Artemyev)
Вернувшийся после повреждения Гусев благодаря голу достиг отметки в 200 очков за "Динамо". Также этот матч стал 300-м в КХЛ для нападающего хозяев Джордана Уила. Сухая серия голкипера "бело-голубых" Максима Моторыгина превысила 160 минут. В матче с "Торпедо" он отразил все 29 бросков.
Столичный клуб под руководством исполняющего обязанности главного тренера Вячеслава Козлова выиграл третий матч подряд и с 40 очками занимает пятое место в таблице Западной конференции. "Торпедо" (41 очко) идет строчкой выше.
В следующем матче "Динамо" 3 декабря сыграет в гостях с лидером конференции череповецкой "Северсталью", нижегородский клуб в тот же день встретится на выезде с ЦСКА.
В другом матче дня "Северсталь" победила дома челябинский "Трактор" со счетом 3:2.
