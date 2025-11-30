Рейтинг@Mail.ru
"Тоттенхэм" проиграл "Фулхэму" в матче чемпионата Англии - РИА Новости Спорт, 30.11.2025
Футбол
 
01:04 30.11.2025
"Тоттенхэм" проиграл "Фулхэму" в матче чемпионата Англии
"Тоттенхэм" проиграл "Фулхэму" в матче чемпионата Англии
"Тоттенхэм" уступил "Фулхэму" в домашнем матче 13-го тура чемпионата Англии по футболу. РИА Новости Спорт, 30.11.2025
"Тоттенхэм" проиграл "Фулхэму" в матче чемпионата Англии

"Тоттенхэм" уступил "Фулхэму" в матче АПЛ

МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. "Тоттенхэм" уступил "Фулхэму" в домашнем матче 13-го тура чемпионата Англии по футболу.
Встреча, которая прошла в субботу в Лондоне, завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей, у которых забили Кенни Тете (4-я минута) и Гарри Уилсон (6). В составе хозяев отличился Мохаммед Кудус (59).
"Тоттенхэм" набрал 18 очков и идет на десятом месте в турнирной таблице. "Фулхэм" (17 очков) располагается на 15-й позиции.
Английская премьер-лига (АПЛ)
29 ноября 2025 • начало в 23:00
Завершен
Тоттенхэм
1 : 2
Фулхэм
59‎’‎ • Мохаммед Кудус
(Lucas Bergvall)
04‎’‎ • Кенни Тете
(Самуэль Чуквуэзе)
06‎’‎ • Харри Уилсон
(Joshua King)
