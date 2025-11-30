"На кривой козе не заедешь". Бублик высказался о перспективе войти в топ-10

"Я совру, если скажу, что не изменил ничего, - сказал Бублик на пресс-конференции, отвечая на вопрос о том, на сколько процентов он поменял себя, чтобы подобраться к десятке лучших. - Для того, чтобы войти хотя бы в топ-8, а тем более постоянно там быть, нужно менять подход, только чтобы дать себе шанс. Меня жизнь заставила это сделать. Дело в том, что я очень люблю отдыхать, находиться дома, мне больно уезжать от жены и ребенка. Но я понял, что мне надо подходить к каждому матчу более ответственно".