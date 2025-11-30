Рейтинг@Mail.ru
"На кривой козе не заедешь". Бублик высказался о перспективе войти в топ-10
Теннис
 
16:06 30.11.2025
"На кривой козе не заедешь". Бублик высказался о перспективе войти в топ-10
Казахстанский теннисист Александр Бублик рассказал, что войти в десятку сильнейших в мире он сможет, только если продолжит менять подход к игре. РИА Новости Спорт, 30.11.2025
спорт, гатчина, ленинградская область, александр бублик
Теннис, Спорт, Гатчина, Ленинградская область, Александр Бублик
Александр Бублик
Александр Бублик
Александр Бублик . Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 ноя - РИА Новости, Андрей Симоненко. Казахстанский теннисист Александр Бублик рассказал, что войти в десятку сильнейших в мире он сможет, только если продолжит менять подход к игре.
Бублик завершил сезон 2025 года на наивысшей за карьеру позиции в мировом рейтинге - 11-й. Ранее уроженец Гатчины (Ленинградская область) говорил, что попасть в топ-5 сможет, только если изменит жизнь на 80%.
Даниил Медведев - РИА Новости, 1920, 29.11.2025
Команда Медведева обыгрывает команду Бублика на турнире в Петербурге
29 ноября, 21:25
"Я совру, если скажу, что не изменил ничего, - сказал Бублик на пресс-конференции, отвечая на вопрос о том, на сколько процентов он поменял себя, чтобы подобраться к десятке лучших. - Для того, чтобы войти хотя бы в топ-8, а тем более постоянно там быть, нужно менять подход, только чтобы дать себе шанс. Меня жизнь заставила это сделать. Дело в том, что я очень люблю отдыхать, находиться дома, мне больно уезжать от жены и ребенка. Но я понял, что мне надо подходить к каждому матчу более ответственно".
"Помню даже момент, когда это произошло, - продолжил Бублик. - Сказал своей жене, что надо бы попробовать. Вдолгую это сыграло. Но, кстати, мне команда даже запрещала тренироваться больше, чтобы соблюдать баланс между жизнью и тренировочным процессом. А подняться в рейтинге выше, уже могу точно сказать, на кривой козе не получится".
По словам теннисиста, для него главное в жизни - реализуя цели в спорте, оставаться простым человеком. "То, что я в первую очередь остаюсь человеком, для меня это важнее, нежели быть профессиональным спортсменом. Для меня главное - быть обычным гражданином, который ходит за продуктами", - заключил Бублик.
Даниил Медведев - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
"Забыть и не вспоминать": Медведев рассказал, каким стал для него 2025 год
28 ноября, 17:05
 
