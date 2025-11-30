Потапова заявила, что надеется на скорое возвращение в командные турниры

"Я всегда была рада выступать в команде. Я как командный игрок, так и одиночный, для меня (игра в команде) - всегда весело, всегда любила это дело. Надеюсь, что в скором времени все изменится", - сказала Потапова на пресс-конференции, отвечая на вопрос о желании участвовать в командных турнирах.

Турнир "Трофеи Северной Пальмиры" проводится по нестандартным для тенниса правилам - сеты играются на время, по 20 минут, причем игроки отдыхают не на сменах сторон, а между партиями.

"Вчера бы сказала: "Заказывайте мне место на кладбище". Я буквально умирала, но сегодня было легче, на второй день уже больше разогрелась, - отметила Потапова, говоря об игре в непривычном формате. - Для меня формат интересный, для зрителей, думаю, еще более интересный. Матч может длиться и 40 минут, и 3 часа 40 минут, а здесь у нас есть час".