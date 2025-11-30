Рейтинг@Mail.ru
Кузяев поделился впечатлением от игры на "Газпром Арене" - РИА Новости Спорт, 30.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
22:29 30.11.2025
https://ria.ru/20251130/polovina-2058797264.html
Кузяев поделился впечатлением от игры на "Газпром Арене"
Кузяев поделился впечатлением от игры на "Газпром Арене" - РИА Новости Спорт, 30.11.2025
Кузяев поделился впечатлением от игры на "Газпром Арене"
Футболист казанского "Рубина" Далер Кузяев рассказал журналистам, что ему было непривычно разминаться на половине поля гостей на "Газпром Арене" в... РИА Новости Спорт, 30.11.2025
2025-11-30T22:29:00+03:00
2025-11-30T22:29:00+03:00
футбол
спорт
россия
санкт-петербург
газпром
далер кузяев
рубин
российская премьер-лига (рпл)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/12/1897002774_0:0:1141:642_1920x0_80_0_0_259ce10c48444fc5821e4a4b3c544016.jpg
/20251130/loko-2058771315.html
/20251130/futbol-2058786842.html
россия
санкт-петербург
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/12/1897002774_0:0:1141:856_1920x0_80_0_0_260dfd375e8161878238c333451a53f4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, россия, санкт-петербург, газпром, далер кузяев, рубин, российская премьер-лига (рпл), зенит, гавр
Футбол, Спорт, Россия, Санкт-Петербург, Газпром, Далер Кузяев, Рубин, Российская премьер-лига (РПЛ), Зенит, Гавр
Кузяев поделился впечатлением от игры на "Газпром Арене"

Кузяев рассказал, что ему было непривычно разминаться на половине поля "Зенита"

© Фото : Официальный сайт ФК "Гавр"Далер Кузяев
Далер Кузяев - РИА Новости, 1920, 30.11.2025
© Фото : Официальный сайт ФК "Гавр"
Далер Кузяев. Архивное фото
Читать в
Дзен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 ноя - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Футболист казанского "Рубина" Далер Кузяев рассказал журналистам, что ему было непривычно разминаться на половине поля гостей на "Газпром Арене" в Санкт-Петербурге перед матчем против "Зенита".
В воскресенье "Зенит" дома обыграл "Рубин" в матче 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со счетом 1:0.
Российская премьер-лига (РПЛ)
30 ноября 2025 • начало в 19:00
Завершен
Зенит
1 : 0
Рубин
69‎’‎ • Нино
(Александр Соболев)
Календарь Турнирная таблица История встреч
«
"Не привык разминаться на чужой половине поля. А так, конечно, приятно находиться на этом стадионе. Но каких-то особых эмоций не испытывал. Да, в "Зените" было классное время, но сейчас я двигаюсь дальше. Я игрок "Рубина", и мы ехали сюда с целью взять три очка. К сожалению, не получилось", - сказал Кузяев.
Кузяев выступал за "Зенит" с 2017 по 2023 год, футболист пять раз становился чемпионом России, дважды побеждал в Суперкубке и один раз выигрывал Кубок России. В сентябре Кузяев перешел в "Рубин" на правах свободного агента, соглашение с игроком рассчитано до лета 2026 года.
Капитан клуба Локомотив Дмитрий Баринов - РИА Новости, 1920, 30.11.2025
"Локомотив" победил "Ростов" в матче РПЛ
Вчера, 18:34
«
"Было непросто вернуться в хорошую форму. Все-таки последний матч я провел в январе. Первые игры давались тяжело, особенно вторые таймы, уставал, иногда приходилось играть через "не могу". Но это нормальный процесс. Через тренировки, через игры постепенно возвращался, ребята и тренерский штаб помогали, подсказывали, как лучше действовать, чтобы быстрее набрать форму и помочь команде. Потихоньку набираю, но пока не считаю, что нахожусь в оптимальных кондициях", - сказал Кузяев.
"Конечно, хочется большего в "Рубине". Где-то фортуна отвернулась от нас, но если продолжим так же тренироваться и так же играть, то можем подняться выше. Потенциал есть - огромный. Нужно к этому стремиться, не довольствоваться седьмым местом. Все возможно - не только в футболе, но и в жизни. Главное - верить в себя, продолжать работать", - добавил футболист.
Кузяеву 32 года. С 2023 по 2025 год он выступал за французский "Гавр". За это время он провел 46 матчей и забил четыре мяча. За сборную России полузащитник провел 51 матч и забил три мяча.
Нино - РИА Новости, 1920, 30.11.2025
"Зенит" обыграл "Рубин" и поднялся на третье место в РПЛ
Вчера, 21:02
 
ФутболСпортРоссияСанкт-ПетербургГазпромДалер КузяевРубинРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)ЗенитГавр
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Амур
    Сочи
    0
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Адмирал
    Динамо Минск
    1
    4
  • Футбол
    Завершен
    Краснодар
    Крылья Советов
    5
    0
  • Футбол
    Завершен
    Ахмат
    Динамо Москва
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Ростов
    Локомотив
    1
    3
  • Футбол
    Завершен
    Вест Хэм
    Ливерпуль
    0
    2
  • Футбол
    Завершен
    Зенит
    Рубин
    1
    0
  • Хоккей
    Завершен
    Айлендерс
    Вашингтон
    1
    4
  • Футбол
    Завершен
    Жирона
    Реал Мадрид
    1
    1
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала