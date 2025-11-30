Кузяев поделился впечатлением от игры на "Газпром Арене"

С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 ноя - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Футболист казанского "Рубина" Далер Кузяев рассказал журналистам, что ему было непривычно разминаться на половине поля гостей на "Газпром Арене" в Санкт-Петербурге перед матчем против "Зенита".
В воскресенье "Зенит" дома обыграл "Рубин" в матче 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со счетом 1:0.
30 ноября 2025
Завершен
"Не привык разминаться на чужой половине поля. А так, конечно, приятно находиться на этом стадионе. Но каких-то особых эмоций не испытывал. Да, в "Зените" было классное время, но сейчас я двигаюсь дальше. Я игрок "Рубина", и мы ехали сюда с целью взять три очка. К сожалению, не получилось", - сказал Кузяев.
Кузяев выступал за "Зенит" с 2017 по 2023 год, футболист пять раз становился чемпионом России, дважды побеждал в Суперкубке и один раз выигрывал Кубок России. В сентябре Кузяев перешел в "Рубин" на правах свободного агента, соглашение с игроком рассчитано до лета 2026 года.
"Было непросто вернуться в хорошую форму. Все-таки последний матч я провел в январе. Первые игры давались тяжело, особенно вторые таймы, уставал, иногда приходилось играть через "не могу". Но это нормальный процесс. Через тренировки, через игры постепенно возвращался, ребята и тренерский штаб помогали, подсказывали, как лучше действовать, чтобы быстрее набрать форму и помочь команде. Потихоньку набираю, но пока не считаю, что нахожусь в оптимальных кондициях", - сказал Кузяев.
"Конечно, хочется большего в "Рубине". Где-то фортуна отвернулась от нас, но если продолжим так же тренироваться и так же играть, то можем подняться выше. Потенциал есть - огромный. Нужно к этому стремиться, не довольствоваться седьмым местом. Все возможно - не только в футболе, но и в жизни. Главное - верить в себя, продолжать работать", - добавил футболист.
Кузяеву 32 года. С 2023 по 2025 год он выступал за французский "Гавр". За это время он провел 46 матчей и забил четыре мяча. За сборную России полузащитник провел 51 матч и забил три мяча.