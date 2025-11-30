Рейтинг@Mail.ru
"Локомотив" победил "Ростов" в матче РПЛ - РИА Новости Спорт, 30.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
18:34 30.11.2025 (обновлено: 21:03 30.11.2025)
https://ria.ru/20251130/loko-2058771315.html
"Локомотив" победил "Ростов" в матче РПЛ
"Локомотив" победил "Ростов" в матче РПЛ - РИА Новости Спорт, 30.11.2025
"Локомотив" победил "Ростов" в матче РПЛ
Московский футбольный клуб "Локомотив" обыграл "Ростов" в гостевом матче 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). РИА Новости Спорт, 30.11.2025
2025-11-30T18:34:00+03:00
2025-11-30T21:03:00+03:00
футбол
спорт
дмитрий баринов
николай комличенко
жерзино ньямси
локомотив (москва)
ростов
сочи
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0a/1889250494_233:0:1163:523_1920x0_80_0_0_cc53f748e03f22b8b7acb533b0015138.jpg
/20251130/krasnodar-2058749712.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0a/1889250494_141:0:1280:854_1920x0_80_0_0_1290b2642972d6566b1ca86da1355aa7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, дмитрий баринов, николай комличенко, жерзино ньямси, локомотив (москва), ростов, сочи, российская премьер-лига (рпл)
Футбол, Спорт, Дмитрий Баринов, Николай Комличенко, Жерзино Ньямси, Локомотив (Москва), Ростов, Сочи, Российская премьер-лига (РПЛ)
"Локомотив" победил "Ростов" в матче РПЛ

"Локомотив" победил "Ростов" в матче 17-го тура РПЛ

© Фото : Пресс-служба ФК "Локомотив"Капитан клуба "Локомотив" Дмитрий Баринов
Капитан клуба Локомотив Дмитрий Баринов - РИА Новости, 1920, 30.11.2025
© Фото : Пресс-служба ФК "Локомотив"
Читать в
Дзен
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Московский футбольный клуб "Локомотив" обыграл "Ростов" в гостевом матче 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Встреча, которая прошла в воскресенье в Ростове-на-Дону, завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей, в составе которых отличились Дмитрий Баринов (3-я минута), Николай Комличенко (41, с пенальти) и Жерзино Ньямси (78). У хозяев забил Илья Вахания (20).
Российская премьер-лига (РПЛ)
30 ноября 2025 • начало в 16:30
Завершен
Ростов
1 : 3
Локомотив
20‎’‎ • Илья Вахания
(Сезар Роналдо)
03‎’‎ • Дмитрий Баринов
(Алексей Батраков)
41‎’‎ • Николай Комличенко (П)
77‎’‎ • Жерзино Ньямси
Календарь Турнирная таблица История встреч
На второй компенсированной ко второму тайму минуте футболист "Ростова" Алексей Миронов не реализовал пенальти.
Перед началом матча прошла минута молчания в память об олимпийском чемпионе 1956 года Никите Симоняне, который умер 23 ноября в возрасте 99 лет. Игроки обеих команд вышли на матч в майках с изображением Симоняна и провели встречу с траурными повязками.
"Локомотив" набрал 34 очка и поднялся на третье место в турнирной таблице, где "Ростов" (18 очков) располагается на 11-й позиции. В следующем туре москвичи 7 декабря на выезде встретятся с "Сочи", ростовская команда днем ранее примет казанский "Рубин".
Футбол. РПЛ Краснодар (Краснодар) - Крылья Советов (Самара) - РИА Новости, 1920, 30.11.2025
Дубль Сперцяна и гол Кордобы помогли "Краснодару" победить "Крылья Советов"
Вчера, 16:06
 
ФутболСпортДмитрий БариновНиколай КомличенкоЖерзино НьямсиЛокомотив (Москва)РостовСочиРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Амур
    Сочи
  • Хоккей
    Завершен
    Адмирал
    Динамо Минск
  • Футбол
    Завершен
    Краснодар
    Крылья Советов
  • Футбол
    Завершен
    Ахмат
    Динамо Москва
  • Футбол
    Завершен
    Ростов
    Локомотив
  • Футбол
    Завершен
    Вест Хэм
    Ливерпуль
  • Футбол
    Завершен
    Зенит
    Рубин
  • Хоккей
    Завершен
    Айлендерс
    Вашингтон
  • Футбол
    Завершен
    Жирона
    Реал Мадрид
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала