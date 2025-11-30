Рейтинг@Mail.ru
Дубль Сперцяна и гол Кордобы помогли "Краснодару" победить "Крылья Советов" - РИА Новости Спорт, 30.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
16:06 30.11.2025
https://ria.ru/20251130/krasnodar-2058749712.html
Дубль Сперцяна и гол Кордобы помогли "Краснодару" победить "Крылья Советов"
Дубль Сперцяна и гол Кордобы помогли "Краснодару" победить "Крылья Советов" - РИА Новости Спорт, 30.11.2025
Дубль Сперцяна и гол Кордобы помогли "Краснодару" победить "Крылья Советов"
"Краснодар" на своем поле разгромил самарские "Крылья Советов" в матче 17-го тура чемпионата России по футболу. РИА Новости Спорт, 30.11.2025
2025-11-30T16:06:00+03:00
2025-11-30T16:06:00+03:00
футбол
спорт
джон кордоба
дуглас аугусто
эдуард сперцян
пфк цска
крылья советов
краснодар
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1e/2058749420_0:147:3117:1900_1920x0_80_0_0_0b6985d67aecbe0f286c18a07ddd21c2.jpg
/20251130/kvekveskiri-2058724553.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1e/2058749420_194:0:2923:2047_1920x0_80_0_0_c3724f73ac7d0abbeeebd225ac8b58e5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, джон кордоба, дуглас аугусто, эдуард сперцян, пфк цска, крылья советов, краснодар, российская премьер-лига (рпл)
Футбол, Спорт, Джон Кордоба, Дуглас Аугусто, Эдуард Сперцян, ПФК ЦСКА, Крылья Советов, Краснодар, Российская премьер-лига (РПЛ)
Дубль Сперцяна и гол Кордобы помогли "Краснодару" победить "Крылья Советов"

"Краснодар" победил "Крылья Советов" и вернулся на первое место в таблице РПЛ

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкФутбол. РПЛ "Краснодар" (Краснодар) - "Крылья Советов" (Самара)
Футбол. РПЛ Краснодар (Краснодар) - Крылья Советов (Самара) - РИА Новости, 1920, 30.11.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Читать в
Дзен
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. "Краснодар" на своем поле разгромил самарские "Крылья Советов" в матче 17-го тура чемпионата России по футболу.
Встреча, прошедшая в Краснодаре, завершилась со счетом 5:0 в пользу хозяев, в составе которых мяч забил Дуглас Аугусто (21), дубль оформил Эдуард Сперцян (40, 53 - пенальти), а также отличились Джон Кордоба (61) и Витор Тормена (90).
Российская премьер-лига (РПЛ)
30 ноября 2025 • начало в 14:00
Завершен
Краснодар
5 : 0
Крылья Советов
21‎’‎ • Дуглас Аугусто
(Джон Кордоба)
40‎’‎ • Эдуард Сперцян
(Жуан Виктор)
53‎’‎ • Эдуард Сперцян (П)
61‎’‎ • Джон Кордоба
(Лукас Оласа)
90‎’‎ • Витор Тормена
(Эдуард Сперцян)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Этот гол стал для Кордобы 69-м в 138 матчах в составе "Краснодара", он обошел россиянина Федора Смолова (68 голов в 125 матчах) и стал лучшим бомбардиром в истории "Краснодара".
"Краснодар" продлил серию без поражений в Российской премьер-лиге до восьми матчей и вернулся на первое место в турнирной таблице, набрав 37 очков. "Крылья Советов" располагаются на 11-й позиции с 17 баллами.
В следующем туре "Краснодар" 7 декабря примет идущий вторым ЦСКА, "Крылья Советов" в этот же день на выезде сыграют против калининградской "Балтики".
Ираклий Квеквескири - РИА Новости, 1920, 30.11.2025
Футболист "Оренбурга" уверен, что команда не вылетит из РПЛ
Вчера, 13:35
 
ФутболСпортДжон КордобаДуглас АугустоЭдуард СперцянПФК ЦСКАКрылья СоветовКраснодарРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Амур
    Сочи
    0
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Адмирал
    Динамо Минск
    1
    4
  • Футбол
    Завершен
    Краснодар
    Крылья Советов
    5
    0
  • Футбол
    Завершен
    Ахмат
    Динамо Москва
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Ростов
    Локомотив
    1
    3
  • Футбол
    Завершен
    Вест Хэм
    Ливерпуль
    0
    2
  • Футбол
    Завершен
    Зенит
    Рубин
    1
    0
  • Хоккей
    Завершен
    Айлендерс
    Вашингтон
    1
    4
  • Футбол
    Завершен
    Жирона
    Реал Мадрид
    1
    1
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала