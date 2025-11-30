https://ria.ru/20251130/krasnodar-2058749712.html
Дубль Сперцяна и гол Кордобы помогли "Краснодару" победить "Крылья Советов"
Дубль Сперцяна и гол Кордобы помогли "Краснодару" победить "Крылья Советов" - РИА Новости Спорт, 30.11.2025
Дубль Сперцяна и гол Кордобы помогли "Краснодару" победить "Крылья Советов"
"Краснодар" на своем поле разгромил самарские "Крылья Советов" в матче 17-го тура чемпионата России по футболу. РИА Новости Спорт, 30.11.2025
Дубль Сперцяна и гол Кордобы помогли "Краснодару" победить "Крылья Советов"
"Краснодар" победил "Крылья Советов" и вернулся на первое место в таблице РПЛ