"Ак Барс" обыграл "Шанхайских драконов" в матче КХЛ

МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Казанский "Ак Барс" обыграл китайский клуб "Шанхайские драконы" в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча, которая прошла в воскресенье в Казани, закончилась победой хозяев со счетом 4:1 (1:0, 1:0, 2:1). У "Ак Барса" отличились Дмитрий Кателевский (12-я минута), Артур Бровкин (29), Илья Сафонов (53) и Никита Дыняк (60). В составе гостей шайбу забросил Трой Джозефс (60).
30 ноября 2025 • начало в 17:00
Завершен
11:41 • Дмитрий Кателевский
(Никита Дыняк, Степан Фальковский)
28:02 • Артур Бровкин
52:26 • Илья Сафонов
59:54 • Никита Дыняк
59:04 • Troy Josephs
(Адам Кленденинг, Егор Чезганов)
Казанский клуб одержал вторую победу над командой из Китая в текущем сезоне (2-0 в серии очных матчей). "Ак Барс" с 44 очками идет на втором месте в таблице Восточной конференции. Потерпевшие четвертое поражение подряд "Шанхайские драконы" (33 очка) идут на седьмой позиции на Западе.
В следующем матче казанцы 3 декабря примут челябинский "Трактор", а китайская команда в тот же день сыграет на своем льду с уфимским "Салаватом Юлаевым".