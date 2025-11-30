Рейтинг@Mail.ru
"Ак Барс" обыграл "Шанхайских драконов" в матче КХЛ - РИА Новости Спорт, 30.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
19:31 30.11.2025
https://ria.ru/20251130/kkhl-2058778332.html
"Ак Барс" обыграл "Шанхайских драконов" в матче КХЛ
"Ак Барс" обыграл "Шанхайских драконов" в матче КХЛ - РИА Новости Спорт, 30.11.2025
"Ак Барс" обыграл "Шанхайских драконов" в матче КХЛ
Казанский "Ак Барс" обыграл китайский клуб "Шанхайские драконы" в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). РИА Новости Спорт, 30.11.2025
2025-11-30T19:31:00+03:00
2025-11-30T19:31:00+03:00
хоккей
ак барс
шанхайские драконы
континентальная хоккейная лига (кхл)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0d/2054866993_0:29:3072:1757_1920x0_80_0_0_5e4230f08393cd44f00093e60abe455f.jpg
/20251130/dinamo-2058718923.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0d/2054866993_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_6ad57293558564e2493312e4a038a03c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
ак барс, шанхайские драконы, континентальная хоккейная лига (кхл)
Хоккей, Ак Барс, Шанхайские драконы, Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
"Ак Барс" обыграл "Шанхайских драконов" в матче КХЛ

"Ак Барс" обыграл "Шанхайских драконов" в домашнем матче КХЛ

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкКирилл Семенов, Дмитрий Яшкин и Митчелл Миллер
Кирилл Семенов, Дмитрий Яшкин и Митчелл Миллер - РИА Новости, 1920, 30.11.2025
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Читать в
Дзен
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Казанский "Ак Барс" обыграл китайский клуб "Шанхайские драконы" в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча, которая прошла в воскресенье в Казани, закончилась победой хозяев со счетом 4:1 (1:0, 1:0, 2:1). У "Ак Барса" отличились Дмитрий Кателевский (12-я минута), Артур Бровкин (29), Илья Сафонов (53) и Никита Дыняк (60). В составе гостей шайбу забросил Трой Джозефс (60).
Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
30 ноября 2025 • начало в 17:00
Завершен
Ак Барс
4 : 1
Шанхайские Драконы
11:41 • Дмитрий Кателевский
(Никита Дыняк, Степан Фальковский)
28:02 • Артур Бровкин
(Никита Лямкин, Никита Дыняк)
52:26 • Илья Сафонов
(Артем Галимов, Александр Хмелевский)
59:54 • Никита Дыняк
59:04 • Troy Josephs
(Адам Кленденинг, Егор Чезганов)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Казанский клуб одержал вторую победу над командой из Китая в текущем сезоне (2-0 в серии очных матчей). "Ак Барс" с 44 очками идет на втором месте в таблице Восточной конференции. Потерпевшие четвертое поражение подряд "Шанхайские драконы" (33 очка) идут на седьмой позиции на Западе.
В следующем матче казанцы 3 декабря примут челябинский "Трактор", а китайская команда в тот же день сыграет на своем льду с уфимским "Салаватом Юлаевым".
Хоккеисты минского Динамо - РИА Новости, 1920, 30.11.2025
Дубль Борикова помог минскому "Динамо" обыграть "Адмирал" в матче КХЛ
Вчера, 12:28
 
ХоккейАк БарсШанхайские драконыКХЛ 2025-2026
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Амур
    Сочи
    0
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Адмирал
    Динамо Минск
    1
    4
  • Футбол
    Завершен
    Краснодар
    Крылья Советов
    5
    0
  • Футбол
    Завершен
    Ахмат
    Динамо Москва
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Ростов
    Локомотив
    1
    3
  • Футбол
    Завершен
    Вест Хэм
    Ливерпуль
    0
    2
  • Футбол
    Завершен
    Зенит
    Рубин
    1
    0
  • Хоккей
    Завершен
    Айлендерс
    Вашингтон
    1
    4
  • Футбол
    Завершен
    Жирона
    Реал Мадрид
    1
    1
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала