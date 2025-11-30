Рейтинг@Mail.ru
Овечкин забил 909-й гол в НХЛ и обновил снайперский рекорд лиги
23:37 30.11.2025 (обновлено: 23:58 30.11.2025)
Овечкин забил 909-й гол в НХЛ и обновил снайперский рекорд лиги
Овечкин забил 909-й гол в НХЛ и обновил снайперский рекорд лиги
Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин забросил 909-ю шайбу в карьере в чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и обновил...
2025
Овечкин забил 909-й гол в НХЛ и обновил снайперский рекорд лиги

Овечкин забросил 909-ю шайбу в НХЛ и обновил снайперский рекорд лиги

МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин забросил 909-ю шайбу в карьере в чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и обновил снайперский рекорд лиги за всю историю.
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
30 ноября 2025 • начало в 21:00
Завершен
Айлендерс
1 : 4
Вашингтон
53:43 • Бо Хорват
(Райан Пулок, Matthew Schaefer)
07:37 • Том Уилсон
(Александр Овечкин, Ryan Leonard)
33:58 • Том Уилсон
58:49 • Алексей Протас
(Мэтт Рой, Том Уилсон)
59:29 • Александр Овечкин
(Энтони Бовилье)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Овечкин отметился голом в гостевом матче регулярного чемпионата против "Нью-Йорк Айлендерс".
40-летний россиянин является единоличным рекордсменом НХЛ по общему числу голов в регулярных чемпионатах лиги. Шайба Овечкина в матче с "Айлендерс" стала для него 909-й в карьере. Предыдущий рекорд лиги принадлежал канадцу Уэйну Гретцки (894 шайбы в 1487 матчах).
Овечкин обогнал Гретцки! Россиянин побил легендарный рекорд
