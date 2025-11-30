https://ria.ru/20251130/khokkey-2058804590.html
Овечкин забил 909-й гол в НХЛ и обновил снайперский рекорд лиги
Овечкин забил 909-й гол в НХЛ и обновил снайперский рекорд лиги - РИА Новости Спорт, 30.11.2025
Овечкин забил 909-й гол в НХЛ и обновил снайперский рекорд лиги
Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин забросил 909-ю шайбу в карьере в чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и обновил... РИА Новости Спорт, 30.11.2025
2025-11-30T23:37:00+03:00
2025-11-30T23:37:00+03:00
2025-11-30T23:58:00+03:00
хоккей
национальная хоккейная лига (нхл)
александр овечкин
вашингтон кэпиталз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1e/2058795735_26:43:2526:1449_1920x0_80_0_0_7f9573ae22523496ef2eef80430e2dab.jpg
/20250405/tablitsa-luchshikh-bombardirov-nkhl-na-segodnya-1841381783.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1e/2058795735_94:0:2825:2048_1920x0_80_0_0_69da323dbb74f6291c4293a97bd00be3.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
национальная хоккейная лига (нхл), александр овечкин, вашингтон кэпиталз
Хоккей, Национальная хоккейная лига (НХЛ), Александр Овечкин, Вашингтон Кэпиталз
Овечкин забил 909-й гол в НХЛ и обновил снайперский рекорд лиги
Овечкин забросил 909-ю шайбу в НХЛ и обновил снайперский рекорд лиги