Гол Демидова не спас "Монреаль" от поражения в матче НХЛ с "Колорадо"
Хоккей
 
01:50 30.11.2025
Гол Демидова не спас "Монреаль" от поражения в матче НХЛ с "Колорадо"
"Колорадо Эвеланш" обыграл "Монреаль Канадиенс" в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). РИА Новости Спорт, 30.11.2025
/20251127/khokkey-2057903644.html
2025
спорт, денвер, брок нельсон, брент бернс, габриэль ландескуг, колорадо эвеланш, монреаль канадиенс, национальная хоккейная лига (нхл), иван демидов
Хоккей, Спорт, Денвер, Брок Нельсон, Брент Бернс, Габриэль Ландескуг, Колорадо Эвеланш, Монреаль Канадиенс, Национальная хоккейная лига (НХЛ), Иван Демидов
Матч НХЛ "Монреаль" — "Колорадо" закончился со счетом 7:2

МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. "Колорадо Эвеланш" обыграл "Монреаль Канадиенс" в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча, которая прошла в субботу в Денвере, закончилась со счетом 7:2 (2:0, 3:1, 2:1). У победителей отличились Брок Нельсон (8-я и 24-я минуты), Габриэль Ландескуг (14, 47), Брент Бёрнс (21), Натан Маккиннон (40), Девон Тэйвз (43). Голы гостей на счету россиянина Ивана Демидова (29) и Лэйна Хатсона (46).
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
29 ноября 2025 • начало в 23:00
Завершен
Колорадо
7 : 2
Монреаль
07:32 • Брок Нельсон
(Арттури Лехконен, Джоэл Кивиранта)
13:25 • Габриэль Ландескуг
(Брок Нельсон, Росс Колтон)
20:50 • Брент Бернс
(Брок Нельсон)
23:55 • Брок Нельсон
(Мартин Некаш, Арттури Лехконен)
39:05 • Натан Маккиннон
(Габриэль Ландескуг, Кэйл Макар)
42:51 • Девон Тоус
(Мартин Некаш, Натан Маккиннон)
46:52 • Габриэль Ландескуг
(Натан Маккиннон, Мартин Некаш)
28:27 • Иван Демидов
(Юрай Слафковский, Оливер Капанен)
45:10 • Лэйн Хатсон
(Коул Кофилд, Ник Сузуки)
В активе 19-летнего Демидова 6 шайб и 13 передач в 24 матчах в текущем сезоне.
"Колорадо" с 42 очками идет на первом месте в таблице Центрального дивизиона, "Монреаль" (29 очков) располагается на второй позиции в Атлантическом дивизионе.
Демидов помог "Монреалю" обыграть "Юту" в матче НХЛ
27 ноября, 08:24
 
ХоккейСпортДенверБрок НельсонБрент БернсГабриэль ЛандескугКолорадо ЭвеланшМонреаль КанадиенсНациональная хоккейная лига (НХЛ)Иван Демидов
 
