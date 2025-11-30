Гол Демидова не спас "Монреаль" от поражения в матче НХЛ с "Колорадо"

МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. "Колорадо Эвеланш" обыграл "Монреаль Канадиенс" в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча, которая прошла в субботу в Денвере, закончилась со счетом 7:2 (2:0, 3:1, 2:1). У победителей отличились Брок Нельсон (8-я и 24-я минуты), Габриэль Ландескуг (14, 47), Брент Бёрнс (21), Натан Маккиннон (40), Девон Тэйвз (43). Голы гостей на счету россиянина Ивана Демидова (29) и Лэйна Хатсона (46).
29 ноября 2025 • начало в 23:00
Завершен
07:32 • Брок Нельсон
13:25 • Габриэль Ландескуг
20:50 • Брент Бернс
23:55 • Брок Нельсон
39:05 • Натан Маккиннон
(Габриэль Ландескуг, Кэйл Макар)
42:51 • Девон Тоус
46:52 • Габриэль Ландескуг
28:27 • Иван Демидов
(Юрай Слафковский, Оливер Капанен)
45:10 • Лэйн Хатсон
В активе 19-летнего Демидова 6 шайб и 13 передач в 24 матчах в текущем сезоне.
"Колорадо" с 42 очками идет на первом месте в таблице Центрального дивизиона, "Монреаль" (29 очков) располагается на второй позиции в Атлантическом дивизионе.
Демидов помог "Монреалю" обыграть "Юту" в матче НХЛ
27 ноября, 08:24