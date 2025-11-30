Гол Демидова не спас "Монреаль" от поражения в матче НХЛ с "Колорадо"

В активе 19-летнего Демидова 6 шайб и 13 передач в 24 матчах в текущем сезоне.

"Колорадо" с 42 очками идет на первом месте в таблице Центрального дивизиона, "Монреаль" (29 очков) располагается на второй позиции в Атлантическом дивизионе.