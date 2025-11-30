Рейтинг@Mail.ru
Союз конькобежцев России ожидает от ISU подтверждения квот шорт-трекистов
23:54 30.11.2025 (обновлено: 08:57 01.12.2025)
Союз конькобежцев России ожидает от ISU подтверждения квот шорт-трекистов
Союз конькобежцев России ожидает от ISU подтверждения квот шорт-трекистов
2025
спорт, николай гуляев, международный союз конькобежцев (isu), шорт-трек, зимние олимпийские игры 2026, олимпийские игры
Спорт, Николай Гуляев, Международный союз конькобежцев (ISU), Шорт-трек, Зимние Олимпийские игры 2026, Олимпийские игры
Союз конькобежцев России ожидает от ISU подтверждения квот шорт-трекистов

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкШорт-трек
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 ноя - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Союз конькобежцев России ожидает от Международного союза конькобежцев (ISU) подтверждения олимпийских лицензий российских шорт-трекистов для участия в Олимпийских играх, сообщил РИА Новости президент организации Николай Гуляев.
В воскресенье завершилась квалификация по шорт-треку к Олимпийским играм в Италии, которая проходила в рамках Мирового тура. На Играх 2026 года в шорт-треке Россию должны представить один мужчина и одна женщина.
"Ждем официального подтверждения от ISU", - сказал Гуляев, отвечая на вопрос о получении квот российскими шорт-трекистами на Олимпиаду.
ISU в декабре 2024 года объявил о допуске российских и белорусских спортсменов к олимпийским отборочным соревнованиям по фигурному катанию, конькобежному спорту и шорт-треку в нейтральном статусе, без гимна и флага. В мае ISU одобрил список из 18 российских конькобежцев и шорт-трекистов, которые могут принять участие в квалификации к Играм.
Олимпийские игры 2026 года пройдут с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д'Ампеццо.
Санный спорт. II этап Кубка мира. Мужчины - РИА Новости, 1920, 30.11.2025
Саночник Репилов стал 25-м на тестовых соревнованиях в Италии
Спорт Николай Гуляев Международный союз конькобежцев (ISU) Шорт-трек Зимние Олимпийские игры 2026 Олимпийские игры
 
