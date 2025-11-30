https://ria.ru/20251130/gulyaev-2058806636.html
Союз конькобежцев России ожидает от ISU подтверждения квот шорт-трекистов
Союз конькобежцев России ожидает от ISU подтверждения квот шорт-трекистов - РИА Новости Спорт, 01.12.2025
Союз конькобежцев России ожидает от ISU подтверждения квот шорт-трекистов
Союз конькобежцев России ожидает от Международного союза конькобежцев (ISU) подтверждения олимпийских лицензий российских шорт-трекистов для участия в... РИА Новости Спорт, 01.12.2025
2025-11-30T23:54:00+03:00
2025-11-30T23:54:00+03:00
2025-12-01T08:57:00+03:00
спорт
николай гуляев
международный союз конькобежцев (isu)
шорт-трек
зимние олимпийские игры 2026
олимпийские игры
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/09/1771912473_0:112:1973:1222_1920x0_80_0_0_ee7a7395f34e148f735c0ca77fb6c3f9.jpg
/20251130/repilov-2058735750.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/09/1771912473_0:0:1629:1222_1920x0_80_0_0_2d6ecedcda182831cbc066acf383a68e.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, николай гуляев, международный союз конькобежцев (isu), шорт-трек, зимние олимпийские игры 2026, олимпийские игры
Спорт, Николай Гуляев, Международный союз конькобежцев (ISU), Шорт-трек, Зимние Олимпийские игры 2026, Олимпийские игры
Союз конькобежцев России ожидает от ISU подтверждения квот шорт-трекистов
Союз конькобежцев России ожидает от ISU подтверждения квот шорт-трекистов на ОИ
С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 ноя - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Союз конькобежцев России ожидает от Международного союза конькобежцев (ISU) подтверждения олимпийских лицензий российских шорт-трекистов для участия в Олимпийских играх, сообщил РИА Новости президент организации Николай Гуляев.
В воскресенье завершилась квалификация по шорт-треку к Олимпийским играм в Италии, которая проходила в рамках Мирового тура. На Играх 2026 года в шорт-треке Россию должны представить один мужчина и одна женщина.
«
"Ждем официального подтверждения от ISU", - сказал Гуляев, отвечая на вопрос о получении квот российскими шорт-трекистами на Олимпиаду.
ISU в декабре 2024 года объявил о допуске российских и белорусских спортсменов к олимпийским отборочным соревнованиям по фигурному катанию, конькобежному спорту и шорт-треку в нейтральном статусе, без гимна и флага. В мае ISU одобрил список из 18 российских конькобежцев и шорт-трекистов, которые могут принять участие в квалификации к Играм.
Олимпийские игры 2026 года пройдут с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д'Ампеццо.