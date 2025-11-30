Союз конькобежцев России ожидает от ISU подтверждения квот шорт-трекистов

С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 ноя - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Союз конькобежцев России ожидает от Международного союза конькобежцев (ISU) подтверждения олимпийских лицензий российских шорт-трекистов для участия в Олимпийских играх, сообщил РИА Новости президент организации Николай Гуляев.

В воскресенье завершилась квалификация по шорт-треку к Олимпийским играм в Италии, которая проходила в рамках Мирового тура. На Играх 2026 года в шорт-треке Россию должны представить один мужчина и одна женщина.

« "Ждем официального подтверждения от ISU", - сказал Гуляев, отвечая на вопрос о получении квот российскими шорт-трекистами на Олимпиаду.

ISU в декабре 2024 года объявил о допуске российских и белорусских спортсменов к олимпийским отборочным соревнованиям по фигурному катанию, конькобежному спорту и шорт-треку в нейтральном статусе, без гимна и флага. В мае ISU одобрил список из 18 российских конькобежцев и шорт-трекистов, которые могут принять участие в квалификации к Играм.