"Зенит" обыграл "Рубин" и поднялся на третье место в РПЛ

С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 ноя - РИА Новости. Петербургский футбольный клуб "Зенит" обыграл казанский "Рубин" в матче 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча, которая прошла в воскресенье в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 1:0. Гол на 69-й минуте забил Нино.

Перед началом матча прошла минута молчания в память об олимпийском чемпионе 1956 года Никите Симоняне, который умер 23 ноября в возрасте 99 лет. Игроки обеих команд вышли на матч в траурных повязках и майках с изображением Симоняна.