"Зенит" обыграл "Рубин" и поднялся на третье место в РПЛ
Петербургский футбольный клуб "Зенит" обыграл казанский "Рубин" в матче 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). РИА Новости Спорт, 30.11.2025
2025-11-30T21:02:00+03:00
2025-11-30T21:02:00+03:00
2025-11-30T21:07:00+03:00
Гол Нино помог "Зениту" обыграть "Рубин"
С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 ноя - РИА Новости. Петербургский футбольный клуб "Зенит" обыграл казанский "Рубин" в матче 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Встреча, которая прошла в воскресенье в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 1:0. Гол на 69-й минуте забил Нино.
Перед началом матча прошла минута молчания в память об олимпийском чемпионе 1956 года Никите Симоняне, который умер 23 ноября в возрасте 99 лет. Игроки обеих команд вышли на матч в траурных повязках и майках с изображением Симоняна.
"Зенит" набрал 36 очков и вышел на третье место в турнирной таблице, где "Рубин" (23 очка) располагается на седьмой позиции. В следующем туре "сине-бело-голубые" 6 декабря примут тольяттинский "Акрон", а казанская команда в тот же день на выезде встретится с "Ростовом".