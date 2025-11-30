Рейтинг@Mail.ru
"Зенит" обыграл "Рубин" и поднялся на третье место в РПЛ
Футбол
 
21:02 30.11.2025 (обновлено: 21:07 30.11.2025)
"Зенит" обыграл "Рубин" и поднялся на третье место в РПЛ
"Зенит" обыграл "Рубин" и поднялся на третье место в РПЛ
Петербургский футбольный клуб "Зенит" обыграл казанский "Рубин" в матче 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). РИА Новости Спорт, 30.11.2025
санкт-петербург
"Зенит" обыграл "Рубин" и поднялся на третье место в РПЛ

Гол Нино помог "Зениту" обыграть "Рубин"

С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 ноя - РИА Новости. Петербургский футбольный клуб "Зенит" обыграл казанский "Рубин" в матче 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Встреча, которая прошла в воскресенье в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 1:0. Гол на 69-й минуте забил Нино.
Перед началом матча прошла минута молчания в память об олимпийском чемпионе 1956 года Никите Симоняне, который умер 23 ноября в возрасте 99 лет. Игроки обеих команд вышли на матч в траурных повязках и майках с изображением Симоняна.
"Зенит" набрал 36 очков и вышел на третье место в турнирной таблице, где "Рубин" (23 очка) располагается на седьмой позиции. В следующем туре "сине-бело-голубые" 6 декабря примут тольяттинский "Акрон", а казанская команда в тот же день на выезде встретится с "Ростовом".
Российская премьер-лига (РПЛ)
30 ноября 2025 • начало в 19:00
Завершен
Зенит
1 : 0
Рубин
69‎’‎ • Нино
(Александр Соболев)
Календарь Турнирная таблица История встреч
 
