"Интер" на выезде обыграл "Пизу" в матче Серии А
Футбол
 
30.11.2025
"Интер" на выезде обыграл "Пизу" в матче Серии А
"Интер" на выезде обыграл "Пизу" в матче Серии А - РИА Новости Спорт, 30.11.2025
"Интер" на выезде обыграл "Пизу" в матче Серии А
Миланский "Интер" на выезде обыграл "Пизу" в матче 13-го тура чемпионата Италии по футболу. РИА Новости Спорт, 30.11.2025
2025-11-30T18:54:00+03:00
2025-11-30T18:54:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/09/2010327734_0:0:1080:810_1920x0_80_0_0_b89492f43e1b73d9c0d4c6f8e455f9bd.jpg
1920
1920
true
"Интер" на выезде обыграл "Пизу" в матче Серии А

Дубль Мартинеса помог "Интеру" обыграть "Пизу"

© Соцсети Лиги чемпионов УЕФАЛаутаро Мартинес
Лаутаро Мартинес - РИА Новости, 1920, 30.11.2025
© Соцсети Лиги чемпионов УЕФА
Лаутаро Мартинес. Архивное фото
Читать в
Дзен
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Миланский "Интер" на выезде обыграл "Пизу" в матче 13-го тура чемпионата Италии по футболу.
Встреча, прошедшая в Пизе, завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей, в составе которых дубль оформил Лаутаро Мартинес (69-я и 83-я минуты).
"Интер" вышел на третье место в турнирной таблице, набрав 27 очков. "Пиза" прервала серию из шести матчей без поражений в Серии А и располагается на 18-й строчке с 10 баллами.
В следующем матче чемпионата Италии "Интер" 6 декабря примет "Комо", "Пиза" двумя днями позднее примет "Парму".
В другом матче дня "Лечче" на своем поле обыграл "Торино" со счетом 2:1.
Серия А (чемпионат Италии по футболу)
30 ноября 2025 • начало в 17:00
Завершен
Пиза
0 : 2
Интер М
69‎’‎ • Лаутаро Мартинес
(Франческо Пио Эспозито)
83‎’‎ • Лаутаро Мартинес
(Николо Барелла)
