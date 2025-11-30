https://ria.ru/20251130/futbol-2058773484.html
"Интер" на выезде обыграл "Пизу" в матче Серии А
"Интер" на выезде обыграл "Пизу" в матче Серии А - РИА Новости Спорт, 30.11.2025
"Интер" на выезде обыграл "Пизу" в матче Серии А
Миланский "Интер" на выезде обыграл "Пизу" в матче 13-го тура чемпионата Италии по футболу.
"Интер" на выезде обыграл "Пизу" в матче Серии А
Дубль Мартинеса помог "Интеру" обыграть "Пизу"